Les dindes ont été emmenées à l’extérieur pour être chargées dans plusieurs voitures.

Le vendredi 9 octobre, il y avait beaucoup d’action dans la cuisine commune du complexe scolaire abritant les écoles Toronto Ouest et Saint-Frère-André de Toronto. Le chef Guy Dongué et ses collaborateurs mettaient la dernière touche à la préparation de 155 dindes, un travail de longue haleine débuté le lundi précédent.

« C’est ma propre recette, surtout au niveau de la farce que j’ai un peu changée », explique le chef, avant d’énumérer les ingrédients : veau, champignons, canneberges, etc. À cela s’ajoutait un accompagnement de légumes. Mais à qui étaient destinées ces victuailles? À rien de moins que 155 familles.

Fruit d’un partenariat entre le chef Dongué et le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), cette initiative a ainsi permis à de nombreuses familles à faible revenu et comptant souvent plusieurs enfants, de passer une Action de grâce qui, sur le plan culinaire, a été aussi délicieuse que traditionnelle. Il ne s’agissait pas de la première fois que l’organisme et le cuisinier s’associaient de la sorte et, en fait, cette démarche s’inscrivait dans la continuité d’une assistance alimentaire d’urgence que le CFGT avait entrepris d’offrir dans le contexte de la pandémie.

Il en faut de la place pour entreposer ces volatiles!

« Pour l’Action de grâce, on a voulu poser un geste. La Santé publique a voulu que les familles restent dans leur « bulle » de sorte que plusieurs d’entre elles sont isolées », explique Florence Ngenzebuhoro, directrice générale de l’organisme. « Il faut aussi mentionner que c’est grâce à un financement de la Croix-Rouge », ajoute Guy Dongué.

Le CFGT s’est chargé de distribuer 95 de ces dindes que les employés ont emmenées en les entreposant dans plusieurs voitures. Les autres avaient depuis longtemps trouvé preneurs : « Il y a cinq organisations qui vont venir les chercher, précise Mme Ngenzebuhoro : le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, La Maison, Crosspointe de Scarborough, une église pentecôtiste d’Etobicoke et la Fondation Sylvenie Lindor. Ils vont faire la distribution parmi leurs membres ».

Même si la dimension agricole de l’Action de grâce est devenue aujourd’hui largement symbolique, il n’en demeure pas moins que cette journée est toujours considérée comme une occasion de réfléchir à ce pour quoi l’on devrait se montrer reconnaissant. Ce sera cette année encore plus vrai pour 155 familles du Grand Toronto qui auront eu la chance de passer cette fête autour d’un bon repas.

PHOTO – Florence Ngenzebuhoro, Guy Dongué, Paulin Tchatchoua, Joseph Eteme et Nasser Likouli dans la cuisine où les dindes et leurs accompagnements ont été préparés