Le CFGT a fait don de centaines de masques au système de santé ontarien.

Même si les rues et les bureaux sont déserts, cela ne veut pas dire que tous ont cessé de travailler. Bon nombre d’entreprises, institutions et organismes continuent d’offrir des services, que ce soit en obligeant désormais leurs employés à travailler de la maison ou en prenant des mesures de distanciation sociale nécessaires.

C’est le cas du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), un pilier de la francophonie dans la région, dont les programmes auraient difficilement pu être annulés. Ses services de santé, notamment, demeurent toujours essentiels.

Les deux cliniques, l’une située au siège social (555, rue Richmond Ouest) et l’autre dans un complexe médical de North York (5 Fairview Mall Drive, bureau 280), demeurent ouvertes mais n’accueillent pas les visiteurs de façon spontanée : les clients dont l’état nécessite une visite sont reçus après un dépistage au téléphone. Quelques questions de base leur sont posées pour déterminer s’ils présentent des symptômes associés à la COVID-19 et, si c’est le cas, ils sont référés à Télésanté Ontario (1 866 797-0000). Autrement, ils peuvent être reçus par l’équipe du CFGT.

Soulignons, à propos de la présente crise que traverse la province, que le CFGT a répondu à l’invitation du gouvernement de contribuer à résoudre la pénurie d’articles médicaux en offrant 1500 masques de type N95 au système de santé ontarien.

De manière générale, comme pour à peu près tous les travailleurs, les employés de l’organisme ont dû modifier leurs façons de faire en termes de gestion des ressources humaines. Dans un souci de se protéger et de veiller au mieux-être des clients et partenaires, les services autres que médicaux du CFGT sont offerts à distance, les bureaux où ils étaient dispensés étant fermés. Que ce soit par téléphone, courriel ou vidéoconférence, les clients ont toujours accès aux programmes d’aide juridique, d’emploi, d’immigration, etc. Dans tous les cas, l’organisme accepte de nouveaux clients.

Pas de répit, donc, pour l’équipe du CFGT. En fait, l’économie étant désormais en récession et la société plongée dans un chamboulement de ses habitudes, les services d’un tel organisme s’avèrent plus que jamais nécessaires.

PHOTO : Les services médicaux sont toujours offerts au siège social sur la rue Richmond Ouest.