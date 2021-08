Le Forum national des jeunes ambassadeurs (Forum) a pris place la semaine dernière en format virtuel pour une deuxième année consécutive. Vingt-cinq adolescents de la francophonie canadienne ont été sélectionnés pour y participer. Ensemble, ils formeront la nouvelle équipe d’ambassadeurs du Français pour l’avenir pour la prochaine année.

Le Forum est une aventure de sept jours de partage, de formation et d’activités culturelles axée sur l’importance du bilinguisme. Les participants bénéficient aussi d’ateliers en gestion de projet, en développement d’idée et en leadership.

Une fois de retour dans leurs communautés respectives, les ambassadeurs sont appelés à prendre un rôle de première ligne afin de nourrir le bilinguisme chez les jeunes Canadiens. Dans le passé, certains ambassadeurs organisaient des événements dans leur école, avec des centres communautaires ou prêtaient main-forte à des organismes bilingues pour véhiculer l’importance et la richesse de poursuivre un parcours multilingue.

« Dans les années 1990, nous avions raison d’être à la fois fiers du système d’immersion française et inquiets, mentionne le cofondateur John Ralston Saul. Pourquoi? Parce que trop de jeunes l’abandonnaient entre la 8e et la 10e année. Il faut garder ces jeunes dans le système – les aider à aller au bout de leur rêve de pleinement maîtriser les deux langues et les deux cultures; à assumer pleinement leur rôle de citoyen qui, peu importe qu’ils viennent de Victoria ou de Moncton, peuvent s’identifier au pays en entier. »

Cette année, les ambassadeurs viennent de pratiquement toutes les provinces, dont l’Alberta, l’Ontario et le Manitoba. Malheureusement, les territoires ne sont pas représentés pour l’édition 2021 à cause du manque de candidats. Ce n’est pas le cas toutes les années et souvent les ambassadeurs couvrent l’entièreté des provinces et territoires. Quel regroupement magique!

Créer un sentiment de communauté et d’appartenance autour de la culture canadienne-française et la langue française aide énormément à ce qu’elles continuent à fleurir. Le Forum permet aussi aux jeunes de découvrir différentes réalités langagières et de se lier d’amitié avec d’autres jeunes comme eux d’un bout à l’autre du Canada.