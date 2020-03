Le Labo présentait, le 2 mars dernier, une causerie à la Bibliothèque de référence. La photographe Martine Côté et l’artiste de la performance Julie Lassonde ont fait un survol de leurs parcours respectifs et des œuvres qui illustrent la nature de leurs disciplines.

Mme Côté s’est notamment attardée à sa série Portraits. Contrairement à ce que laisse entendre ce nom, il ne s’agit pas de visages mais de granges du Québec et de l’Ontario dans un décor hivernal. Martine Côté a expliqué comment ce projet visait en premier lieu à documenter l’architecture mais a peu à peu versé dans l’art. Ce sont les séries photographiques de Bernd et Hilla Becher qui ont inspiré sa démarche : comme eux, elle voulait immortaliser en grand nombre des structures d’apparence anodine en les prenant en photo toujours d’un certain point de vue et sans qu’une personne ne figure jamais à proximité.

Martine Côté (à gauche) et Julie Lassonde

Mme Côté a aussi parlé de sa série Filées représentant des lignes d’horizon et dans laquelle l’accent est mis sur la lumière et les contrastes offerts par le mouvement et l’immobilité, l’éphémère et le permanent. Tout comme Portraits, Filées est représentative de son goût pour les œuvres qui respirent la paix, la tranquillité et la sérénité.

De son côté, Julie Lassonde a présenté, sur vidéo, plusieurs de ses performances réalisées depuis 2013. Son approche consiste en des gestuelles abstraites ou symboliques généralement rehaussées d’un ou deux accessoires.

Mme Lassonde a exploré maints domaines et questions : la violence conjugale, les normes socio-légales, la valeur attribuée à une personne, etc. Son plus récent projet, intitulé Allez vous faire foutre!, porte sur la détention d’immigrants au Canada. Elle s’est notamment inspirée du cas d’un individu qui est gardé en prison depuis plusieurs années sans que des accusations soient déposées contre lui et sur le désintérêt que cela suscite auprès du public.

Pour ceux qui désirent voir ce en quoi consiste l’art de la performance, Julie Lassonde donnera une prestation le 20 mars prochain, à 11 h, à la Bibliothèque de référence.

Mmes Côté et Lassonde étaient les deux premières artistes invitées par Le Labo dans le cadre d’une série de conférences qui seront présentées jusqu’à la fin du printemps. Ainsi, le 6 avril, ce sera au tour de Lise Beaudry et Ron Loranger qui discuteront de l’esthétique nord-ontarien; le 4 mai, Marc Audette et Samuel Choisy parleront de la lumière et du mouvement en photographie; et le 1er juin, Jacquelyn Hébert et Geneviève Thauvette revisiteront l’histoire des Canadiens français par le biais de l’art médiatique.

PHOTO: Les amateurs d’art visuel s’étaient réunis à la Bibliothèque de référence pour assister à la conférence.