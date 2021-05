Voyager dans le temps à travers les âges et les époques avec l’art pour seul transporteur, c’était l’ambitieuse proposition du webinaire organisé par l’Alliance française et ses partenaires le 12 mai dernier sous le thème de « Petite histoire de l’art ».

Présentée par l’auteure, animatrice et conférencière en arts et en littérature jeunesse, Marie Barguirdjian, cette conférence virtuelle était l’occasion pour la centaine de participants de passer en revue les grandes étapes et les transitions importantes qui ont marqué l’histoire de l’art sous toutes ses coutures, et ce, en une heure montre en main; un challenge chronologique, en quelque sorte.

Toutefois, parce que l’art est un langage universel, « Il ne s’agit pas là uniquement d’une question de chronologie. Le but est de montrer ce que l’homme et la femme ont fait de plus beau, car l’histoire de l’art est un récit de civilisations qui se superposent et se croisent bien des fois.

Quelles que soient les époques, la valeur de l’art dépend, en grande partie, de la façon dont on le regarde », selon Marie Barguirdjian. Ainsi, de la préhistoire où les mots s’écrivaient en dessins, à l’art contemporain dont le street art (qui, à plusieurs titres, partage des affinités avec son ancêtre préhistorique s’agissant du support et du moyen d’expression), en passant par l’art de l’Égypte antique ou encore celui des Grecs ou des Romains, les civilisations se sont écoulés à la vitesse du Web.

Cependant, les excellentes explications de Marie Barguirdjian aidant, le moment était riche en apprentissages et l’assistance a pu avoir une idée sur l’évolution de notre rapport à l’image et le rôle déterminant que joue l’art depuis la nuit des temps.

Petit bémol, et au risque de se faire taxer de rabat-joie, la présentation s’était concentrée pour l’essentiel sur l’art occidental, passant ainsi sous silence l’art africain ou amérindien pour ne citer que ceux-là. Mais, bon! On ne peut pas traiter l’histoire exhaustive des hommes et des femmes en une heure, n’est-ce pas?

SOURCE – Soufiane Chakkouche

PHOTO – Le sacre de l’empereur Napoléon et le couronnement de l’impératrice Joséphine tels que dépeints par Jacques-Louis David (détail de l’oeuvre)