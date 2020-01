Le samedi 11 janvier, la pluie battante n’a pas découragé d’innombrable passionnés de hockey de se rendre au Tribute Communities Centre à Oshawa. Leur ténacité fut payée d’un match enlevant entre d’anciens joueurs des Maple Leafs et du Canadien dont les profits ont été partagés entre trois organismes locaux dont L’Amicale, le centre communautaire francophone de la région de Durham et principal organisateur de l’événement.

Ce sont 3700 billets qui ont été vendus pour ce rendez-vous sportif. Les résultats ont donc été à l’image de l’organisation qui a précédé et accompagné ce match amical : considérables. Il n’en fallait pas moins pour réunir un aussi important public et 22 vedettes du hockey. L’incertitude entourant la météo a dû donner des sueurs froides à ceux qui se sont investis à fond pour faire de cette journée un succès mais tout s’est finalement bien passé.

Du côté des Canadiens, l’assistance a retrouvé Richard Sévigny, Oleg Petrov, John Leclair, Mathieu Dandenault, Pierre Dagenais, Jesse Bélanger, Mike Weaver, Stéphane Richer, Marc-André Bergeron et Patrice Brisebois. Leurs adversaires amicaux, portant le chandail des Maple Leafs, étaient Wendel Clark, Ric Nattress, Jean-Sébastien Aubin, Rick Vaive, Shayne Corson, Dave Reid, Dan Daoust, Al Iafrate, Matt Martin et Dave McLlwain.

Yvan Cournoyer (à gauche) et Martin Desgroseillers, un résident d’Oshawa qui a eu la chance de jouer avec les Canadiens au cours du match.

Mais ce sont peut-être les entraîneurs respectifs des deux équipes qui ont été les véritables héros de la journée. Les Canadiens comptaient dans leurs rangs un des plus grands noms de l’histoire de leur équipe : Yvan Cournoyer. Les Maple Leafs n’étaient pas en reste avec un autre joueur légendaire : Paul Henderson. Comme une vidéo-hommage l’a rappelé avant le match, leurs destins se sont croisés pour le mieux en 1972 alors qu’au terme de la « série du siècle », un tournoi qui avait alors opposé le Canada à l’URSS, M. Cournoyer avait compté le but égalisateur et M. Henderson, le but gagnant.

Après la joute, qui s’est terminée par une égalité 7-7, des membres de la communauté francophone parmi les plus enthousiastes se sont rassemblés à L’Amicale dans le cadre d’une activité « VIP ». En effet, l’organisme avait invité les joueurs à rencontrer leurs admirateurs autour d’un buffet et dans une atmosphère détendue. Discuter avec ces athlètes et avoir l’occasion de leur demander un autographe ou de prendre une photo en leur compagnie a été une expérience mémorable pour plusieurs!

Nouveau succès, donc, pour L’Amicale, qui a fait de ce match annuel une vitrine de choix pour faire connaître la présence d’une communauté de langue française dans la région de Durham.

PHOTO: Le match s’est avéré divertissant pour les partisans de chaque équipe.