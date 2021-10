L’Alliance française de Toronto (AFT) lançait, le 12 octobre, devant public au Théâtre Spadina et de façon virtuelle, sa saison culturelle 2021-2022. La soirée était animée par l’adjointe culturelle de l’AFT, Katia Valisolalao.

Fière de pouvoir accueillir de nouveau le public dans son théâtre cet automne, l’équipe culturelle de l’AFT a mis le paquet pour offrir une programmation des plus diversifiées, autant en présentiel qu’en ligne avec des conférences, des concerts, du cinéma, du théâtre, des visites guidées, expositions et spectacles pour les jeunes.

La coprésidente du conseil d’administration de l’organisme, Jessica Watkins, a indiqué qu’elle était « ravie que le Théâtre soit de nouveau ouvert au public ». Elle a profité de l’occasion pour souhaiter la bienvenue au nouveau directeur général, Pierre-Emmanuel Jacob, arrivé dans la métropole canadienne en septembre.

« Je suis ici depuis un mois et je suis très heureux d’être dans cette très grande ville qu’est Toronto, assure-t-il. Je suis conscient du privilège que j’ai de diriger une institution comme celle-ci. L’AFT, c’est d’abord un idéal d’un esprit d’amitié et de dialogue interculturel, ainsi qu’une communauté d’hommes et de femmes qui ont décidé de se joindre à la communauté francophone. »

Par la suite, pour donner un avant-goût de la saison culturelle, les participants ont pu voir sur scène un extrait du spectacle de la compagnie de danse Corpus qui fêtera son 25e anniversaire en 2022. Cette prestation a été suivie de quelques mots du consul général de France, Tudor Alexis, qui a félicité l’AFT pour sa rentrée culturelle et souhaité la bienvenue à M. Jacob.

La directrice culturelle Olimpia Lombardi a présenté en vidéo un résumé de la programmation comprenant autant des événements hybrides qu’en présentiel.

Pour conclure cette soirée culturelle : une belle surprise! La talentueuse chanteuse Laura Anglade a interprété plusieurs grandes chansons comme elle seule peut le faire en prévision de son spectacle du 22 octobre au Théâtre Spadina. Accompagnée de son pianiste, Ia chanteuse a interprété entre autres Tous les lilas de mai de Michel Legrand, Que reste-t-il de nos amours? de Charles Trenet et quelques succès en anglais.

Originaire de Brousse-le-Château dans le sud de la France, Mme Anglade a grandi dans le Connecticut aux États-Unis et est maintenant installée à Montréal. Elle s’inspire de ses idoles Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Sarah Vaughan et Anita O’Day depuis un très jeune âge. Une voix unique et mélodieuse à souhait! Pour plus de renseignements sur la programmation de la saison culturelle de l’AFT qui réserve de belles surprises, rendez-vous sur www.alliance-francaise.ca/fr/culturel/saison-2021-2022.

PHOTO – La troupe de danse Corpus a présenté un extrait de son spectacle au Théâtre Spadina de l’Alliance française.