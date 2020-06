« Lâcher prise et acceptation », c’est le thème du premier webinaire d’une série de quatre rencontres virtuelles intitulée « Réfléchir, rebondir et s’épanouir » organisé conjointement, le mardi 9 juin, par le programme de formation en entrepreneuriat Tremplin et le programme Élan d’Oasis Centre des femmes.

L’activité était animée par l’entrepreneure et coach en transformation Jacqueline Ndayizigamiye, sous les yeux modérateurs d’Ines Benzaghou, consultante chargée du programme Tremplin, de Lorraine Hugon, agente – Préparation à l’emploi au sein d’Élan et de Rajaa Belle, entrepreneure et coach en développement personnel. La conférence a connu la participation de quelque 24 femmes connectées.

À vrai dire, il s’agissait plutôt d’un atelier en ligne et en temps réel comportant plusieurs exercices participatifs visant, in fine, à outiller les femmes, en ces temps difficiles, pour mieux savoir lâcher prise, savoir prendre du recul et accepter émotionnellement la situation présente afin de repartir de plus belle vers un avenir meilleur.

Plus facile à dire qu’à faire! Ainsi, l’un des exercices les plus intéressants de ce webinaire est celui de la roue des émotions et ses six émotions primaires, berceaux de tous les autres sentiments chez l’être humain.

De ce pas, on peut, en théorie, à partir de ces six points de départ (peur, colère, dégoût, tristesse, bonheur et surprise), aboutir, en empruntant cette fameuse roue, à la détermination du ou des besoins qui ne sont pas comblés, et ce, dans le but de concentrer ses efforts afin de le ou les satisfaire et aller de l’avant.

Or, encore faut-il identifier au préalable et avec précision ce que l’on ressent face à une situation ou un échec donné, chose qui est moins aisée qu’il n’y paraît dans la mesure où seuls un travail et une réflexion intrinsèque le permettraient. En d’autres termes, dans la chose émotionnelle, on n’est jamais mieux servi que par soi-même!

Toutefois, bien que le lâcher-prise relève d’une approche et une démarche personnelle, le suivi ou l’appui d’un professionnel de santé mentale et/ou d’un coach en développement personnel et/ou en transformation est fortement conseillé, une combinaison des deux méthodes qui, à en croire Jacqueline Ndayizigamiye, peut s’avérer très efficace.

SOURCE – Soufiane Chakkouche