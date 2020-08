À toute règle, il y a semble-t-il des exceptions. Peut-être raffole-t-on des assemblées générales annuelles sur le territoire de l’ACFO Durham-Peterborough? En tous cas, l’organisme a rassemblé environ 70 participants pour cet exercice de transparence et de démocratie qui, pour la première fois, s’est tenu en ligne.

Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), était présent et s’est adressé de temps à autre à l’assistance, d’autant plus que c’est à lui qu’avait été confiée la présidence de l’assemblée générale.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il a d’abord fait quelques remarques quant à l’appui financier gouvernemental accordé aux organismes dans la foulée du démarchage entrepris par l’AFO à ce chapitre.

À l’automne, M. Jolin et son équipe comptent bien mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour moderniser la Loi sur les langues officielles. « La rentrée de septembre risque d’être très occupée mais on est là pour ça », a-t-il lancé.

L’ACFO Durham-Peterborough accorde une grande importance à ses partenaires et c’est pourquoi la parole a été laissée à quelques-uns d’entre eux : Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Sylvie Landry, présidente du Conseil scolaire Viamonde, et Alain Vachon de la firme de consultants Discitus.

Dans son rapport, le président de l’organisme, Achille Fossi, a rappelé les grands principes guidant l’équipe et ses réalisations de l’année 2019-2020, dont le fait marquant aura été la COVID-19. M. Fossi a d’ailleurs mentionné que des efforts ont été faits pour interpeller les décideurs publics afin de s’assurer que l’information sur la pandémie soit diffusée en français.

Après avoir résumé succinctement les initiatives destinées à pérenniser la vitalité francophone pour toutes les générations, le président a remercié tous ceux qui contribuent aux succès des activités de l’ACFO Durham-Peterborough.

En ce qui concerne les finances, le rapport a été lu et commenté par la comptable Hélène Vachon. Le fait notable est l’augmentation marquée des subventions attribuables au projet artistique pour les aînés.

Puis, la coordonnatrice des programmes, Azza Youssef, a fait un survol des interventions et activités : les emplois d’été pour les jeunes, l’amélioration de la visibilité (Facebook, site Web, compte Instagram), levers de drapeau, représentation auprès de divers groupes et personnalités (AFO, partenaires communautaires, politiciens), etc. Bref, la pandémie a peut-être brisé l’élan de l’organisme mais le bilan n’en est pas moins excellent!

Alain Vachon a pris le relais pour offrir à l’assistance virtuelle une formation éclair sur les six grandes caractéristiques des leaders communautaires inspirants : l’humilité, l’exubérance, l’adaptabilité, la débrouillardise, l’entrepreneuriat et la participation.

Les élections ont reconfirmé Achille Fossi à la présidence tandis que Frédéric Ngan Simb est devenu trésorier. Pour ce qui est des autres postes, Karelle Sikapi a été reconfirmée dans ses fonctions tandis que Khadija Chata et Mélissa Joseph ont fait leur entrée au conseil d’administration.

En guise de conclusion à l’assemblée, des prix de distinction ont été remis par l’ACFO Durham-Peterborough à des personnalités ayant contribué significativement à la vitalité francophone de la région : Élaine Legault, Ginette St-Martin et Karelle Sikapi.

Bref, après avoir célébré ses 35 ans l’automne dernier, cet organisme conserve toute sa vitalité et l’intérêt des francophones de sa communauté.

PHOTO – Achille Fossi, président de l’ACFO Durham-Peterborough