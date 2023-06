Jean-François Gérard

« Tout a commencé le jour où je me suis coupé les cheveux. » Ainsi démarre Mesdames et Messieurs, garçons et filles qui était jouée du 17 au 20 mai au Berkeley Street Theatre dans le cadre de la programmation du Théâtre français de Toronto. L’intrigue de cette jeune pièce à destination des 9-14 ans raconte la transition de Fiona, qui veut s’appeler Finn. Le déclic survient lorsqu’elle s’est rendue au cirque et voulait rejouer ces moments avec sa sœur Aurélie.

Fionna/Finn veut interpréter Monsieur Loyal et son chapeau haut de forme. La pièce décrit avec subtilité les sentiments et émotions contrastées des différents personnages, ainsi que le processus à l’école. « Je n’aurais jamais pensé que le mot transgenre s’applique à Fionna… enfin Finn! », réalise la mère. Le père se montre plus impliqué, mais enchaîne plusieurs maladresses. Leur autre fille Aurélie estime avoir « perdu sa sœur ».

Cette pièce créée par Dave Deveau avait déjà été jouée à Toronto en 2018 en version anglophone. « Elle interpelle de façon intemporelle. Ce sont des situations qui se sont passées dans des familles, qui se passent en ce moment et qui se passeront dans dix ans », explique le directeur artistique Pier Rodier.

Le metteur en scène, qui trouvait que le thème fait écho à des situations qu’il connaissait : « J’ai rencontré l’auteur au moment où des jeunes vivaient cette transition autour de moi, chez des voisins ou dans de la famille, et ce n’est pas facile avec la communauté. »

Le rôle principal a été confié à Lionel Lehouillier, acteur transgenre. « J’ai eu la proposition avant la pandémie, peu de temps après avoir fait ma propre transition », se rappelle-t-il.

S’il se retrouve dans le sujet, « l’histoire de Fiona n’est pas forcément la mienne », précise le comédien.

« Ce n’est pas si différent de jouer pour des jeunes adultes. La durée est un peu plus courte et le langage reste simple, mais c’est tout », résume l’artiste.

Les représentations, notamment pour des classes, étaient suivies d’un court échange avec les élèves. À l’une des séances du 17 mai, les questions portaient peu sur le thème de la pièce, mais plutôt sur la vie de la pièce et des comédiens : Combien de temps de répétition ? Est-ce une histoire vraie ? Des conseils pour devenir acteur ? La pièce a-t-elle déjà été jouée à Gatineau ?

« Un des retours qui me touche le plus, c’est quand des jeunes disent qu’ils aimeraient que leurs parents ou grands-parents voient la pièce », raconte Pier Rodier

Avant Toronto, la pièce produite par la compagnie francophone Vox Théâtre à Ottawa a déjà été représentée dans la capitale. Les artistes cherchent désormais d’autres scènes francophones pour continuer à faire vivre ce spectacle.

Photo : Mesdames et Messieurs, garçons et filles raconte la transition de Fiona.