Nouvelle parution à Netflix, cette série en français est captivante, lugubre et sanglante.

Elle observe la Révolution française avec un twist d’horreur et de science-fiction. Dès les premières minutes, les téléspectateurs aperçoivent le meurtre d’un homme dans le froid de l’hiver. C’est l’année 1789 et le sang bleu de l’homme tache le paysage blanc parsemé de corps ensevelis sous la neige fraîche. Il est décapité par la meurtrière qui l’achève sans remords. Elle essuie la lame de son couteau dégoulinant du sang chaud et relève la tête. C’est une petite fille toute frêle qui se cache sous la cagoule.

Cette première scène est un exemple parfait du style cinématographique qui tire sur des airs « à la Game of Thrones ». La Révolution baigne dans un monde imaginaire où faits historiques et guerre contre les morts-vivants sont synonymes. Infectés d’un virus qui rend le sang bleu, les aristocrates de la société française se voient renaître avec l’envie irrésistible de tuer. La série propose une nouvelle façon fictive d’envisager la cause et le déroulement de la Révolution française. Après tout, l’histoire de l’homme est seulement écrite par les gagnants…

La Révolution se nourrit des couleurs sombres, des montages terrifiants dignes de films d’esprits et multiplie les séquences de violence cinglante assez longues pour satisfaire les fanatiques d’action. L’apparition de corps morts mutilés est aussi chose commune. La nature graphique de ces scènes se marie bien avec les apparitions de l’aristocratie d’une beauté soignée qui se trouvent aussi au cœur de l’histoire.

Si vous cherchez une vision politique aux commentaires instructifs, La Révolution ne s’y trouve pas. La série n’est pas un guide d’apprentissage, mais plutôt un médium où laisser l’imagination galoper. En bon film d’époque, les acteurs ainsi que les costumes resplendissent d’une esthétique enivrante, plateforme parfaite pour être hypnotisé devant l’écran. Les créateurs incluent même un petit salut à l’arrivée du drapeau de la France. Un drap blanc trempé dans le sang bleu des aristocrates et puis dans le sang rouge des rebelles – deux côtés d’une révolution.

À la tête du développement se trouvent Aurélien Molas et François Lardenois en créateurs et producteurs ainsi que Gaia Guasti à l’écriture de la nouvelle série Netflix. Ceux qui aiment leur steak bien saignant avec une belle lutte contre l’injustice comme plat d’accompagnement, La Révolution s’avère un excellent choix.

SOURCE: Élodie Dorsel

CRÉDIT PHOTO : Netflix Official Site, La Révolution