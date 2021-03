Pour son deuxième Webinaire gratuit de la série hivernale qui s’est déroulé le 25 février dernier en collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, la firme Discitus a opté pour le thème « La relation CA – DG : créer une synergie et une culture d’imputabilité ». Certes, l’événement s’adressait en premier lieu aux administrateur.trice.s et aux directeur.trice.s général.e.s, toutefois les participant.e.s, une bonne centaine, provenaient de divers horizons aussi bien sur le plan professionnel que géographique.

À première vue, le sujet peut paraître trivial, cependant, il revêt une importance capitale pour la croissance, voire la survie d’une organisation! En effet, selon l’indéboulonnable Alain Vachon, formateur et consultant en milieu organisationnel de la firme Discitus et animateur de ce Webinaire en compagnie de son invité, Pierre Bourbeau, spécialiste en ressources humaines au sein de Discitus, « la relation entre le CA et la DG est l’une des relations d’affaires les plus complexes dans le monde du travail ». Or, qui dit liens complexes dit liens fragiles.

L’objectif de ce Webinaire est donc de séparer le bon grain de l’ivraie, l’idée reçue de la réalité du terrain s’agissant des responsabilités réciproques, des obligations de chaque partie et des meilleures pratiques à avoir des deux côtés. Sur le papier, six modules ont été décortiqués : la bonne gouvernance, ce que dit la loi en matière de gestion de l’organisation, les responsabilités en ressources humaines face à la direction générale, la responsabilisation, le monitorage et l’évaluation de la performance, les différents outils permettant d’encadrer une bonne relation DG-CA et enfin les défis, pièges et indicateurs de réussite.

Et, si vous doutez toujours de l’utilité d’un tel Webinaire, sachez qu’à la question : « Selon vous, ces responsabilités sont-elles rencontrées par votre conseil d’administration? », 32 % des participant.e.s ont répondu que « peu de ces responsabilités sont rencontrées », et ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg!

SOURCE – Soufiane Chakkouche

PHOTO – Alain Vachon, formateur et consultant en milieu organisationnel de la firme Discitus et animateur de ce webinaire