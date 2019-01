L’auteure Suzanne Payne du Nouveau Brunswick a été invitée à discuter de son parcours par l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français et le réseau des bibliothèques publiques de Toronto dans le cadre de la série Croisée des mots.

Interviewée par Guillaume Lorin, producteur et journaliste à CHOQ FM, l’auteure a lu des passages de ses romans Annabelle, Valérie et Joëlle et a discuté de son parcours de romancière sous l’oreille attentive d’un public conquis.

Ce n’est pas un hasard si Suzanne Payne est devenue auteure. À Noël, quand elle était jeune, elle recevait des livres et était très friande de lectures. À 7 ans, elle écrivit ce qu’elle appelle son premier roman. « C’était une nouvelle de trois ou quatre pages », confie-t-elle.

Précoce sans aucun doute, elle continua d’écrire, mais ne pensait pas un jour en faire son métier. « J’ai fait des études de littérature », ajoute-t-elle.

Un parcours académique qui l’a menée à travailler dans une salle des nouvelles. Un métier qu’elle apprécia mais il lui manquait quelque chose. « Je continuais à écrire quand j’avais du temps, quand je pouvais. Cependant, au début de la quarantaine, je me suis dit qu’il faudrait que je fasse quelque chose de concret. »

Elle passe alors à la vitesse supérieure et écrit son premier roman, Annabelle, en un an. Le premier tome d’une série de trois livres intitulée Pour toi mon amour pour toujours. Une histoire de meurtres comme les aime Suzanne Payne. « Certains puristes vous diront que le roman policier ce n’est pas de la littérature », glisse-t-elle. Mais Suzanne, elle, adore le suspense.

En écrivant des livres de cet acabit, il faut un grain de folie. Mme Payne en est consciente, mais elle jure qu’elle est tout à fait saine d’esprit. Elle révèle qu’elle ne se met pas dans la peau du criminel « mais reste à côté ». « On a tous en nous une violence. Tout être humain peut péter sa coche », explique-t-elle. Ce n’est pas son cas, elle a une vie rangée, un emploi, une famille et une passion qui s’est enfin concrétisée : devenir romancière. Preuve qu’avec du travail, on peut accomplir tous ses rêves.

Les deux autres tomes, Valérie et Joëlle, sortiront respectivement en mai et en octobre. Plus que quelques mois à attendre pour dévorer les intrigues de Suzanne Payne!

PHOTO: L’auteure Suzanne Payne entourée de Peter Kupidura, Guillaume Lorin et Gabriel Osson.