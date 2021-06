Le Club canadien de Toronto (CCT) présentait le lundi 7 juin une vidéoconférence sur le thème La francophonie : un atout économique pour l’Ontario. Il s’agissait d’une rencontre avec Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones et ministre des Transports du gouvernement de l’Ontario.

Depuis sa nomination en 2018, Mme Mulroney a affirmé à maintes reprises que la francophonie ontarienne représente un atout économique important et que les entreprises et les organismes francophones contribuent grandement à la prospérité de la province. Le ministère des Affaires francophones (MAF) travaille en étroite collaboration avec le secteur des affaires et la communauté francophone pour identifier des pistes de développement concrètes afin de miser sur cet atout important.

D’entrée de jeu, la présidente du CCT, Lise Béland a souhaité la bienvenue aux participants et a cédé la parole à la vice-rectrice aux partenariats, collectivités et relations internationales de l’Université de l’Ontario français, Édith Dumont. Cette dernière a présenté les nouveaux programmes offerts à l’UOF et mentionné à quel point l’équipe de l’Université avait hâte d’accueillir la première cohorte en septembre prochain. L’UOF était le commanditaire officiel de cette rencontre virtuelle.

La ministre Mulroney a alors pris la parole pour faire part de sa vision d’une économie francophone forte, dynamique et solidaire. « Depuis longtemps, je tenais à venir au CCT pour partager ma vision du développement économique francophone. La vitalité économique, sociale et culturelle de la communauté francophone contribuera au développement de la province. Un de nos objectifs était d’avoir un portrait clair de l’économie de la francophonie ontarienne. Une approche concertée pangouvernementale permettra de faire valoir la main-d’œuvre et d’accentuer la promotion et l’esprit d’entreprise », a expliqué la ministre.

Elle a enchaîné en citant quelques-unes des initiatives que son ministère a appuyé pour stimuler l’économie francophone, notamment la création du premier Réseau économique francophone en Ontario. Fondée en janvier 2021, la Fédération des gens d’affaires francophones (FGA) de l’Ontario regroupe 14 membres corporatifs et 13 membres associatifs.

L’objectif de Mme Mulroney était de rassembler les joueurs clés du secteur des affaires et de mousser une plus grande collaboration entre les ministères afin de promouvoir le développement économique de la communauté francophone dans trois domaines prioritaires, soit l’entrepreneuriat et l’innovation francophones, une main-d’œuvre bilingue qualifiée et développée grâce à l’éducation, la formation et l’employabilité ainsi que la promotion de la francophonie ontarienne en tant qu’atout économique.

En discussion avec Dominic Mailloux, président de la FGA, après son allocution, elle s’est attardée à définir ce qu’est l’économie francophone, et a insisté sur l’importance des consultations auprès des francophones autour des six tables rondes dans la province depuis le début de son mandat en 2018.

« Nous avons pu identifier les défis que les entrepreneurs francophones doivent surmonter pour survivre et prospérer, assure la ministre. Le coût engendré par les entreprises et l’accès au financement sont de grands défis, surtout pour les femmes entrepreneures.

« L’appui régional est aussi très important et c’est pour cela que la plateforme numérique Quartier d’Affaires a été créée, qui offre une vitrine aux entreprises franco-ontariennes qui cherchent à étendre leur visibilité et à vendre leurs produits et services au grand public, non seulement dans la province, mais partout au pays. »

Mme Mulroney a conclu en exprimant sa fierté face à la création du Prix du commerce Ontario Québec en francophonie qui mettra en valeur les entreprises francophones des deux provinces qui contribuent à l’expansion et à la promotion du commerce entre le Québec et l’Ontario.