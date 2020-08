Après plusieurs mois de travail, l’équipe de la Franco-Fête de Toronto peut enfin dévoiler la programmation de sa 38e édition « version Web » qui se déroulera du 21 au 23 août 2020. La Franco-Fête diffusera la série de spectacles sur Facebook Live ainsi que sur son site franco-fete.ca.

Quatre artistes d’origine haïtienne seront au programme de cette édition ayant pour thème « Clin d’œil à Haïti ». L’organisme avait prévu cette année souligner le triste 10e anniversaire du tremblement de terre survenu en 2010. Surtout, l’équipe du festival souhaite rendre hommage à la communauté haïtienne et à sa contribution à la francophonie torontoise et canadienne.

« Nous avons travaillé fort depuis les derniers mois et nous avons dû nous adapter à de nouvelles façons de faire dans un contexte où nous-mêmes ne pouvions pas nous rassembler pour réfléchir et travailler ensemble comme nous en avions l’habitude. Malgré les contraintes que nous a imposées cette pandémie, je suis très fier de toute l’équipe qui a redoublé d’efforts pour pouvoir offrir au public cette occasion de se divertir en toute simplicité sans jamais compromettre la qualité des spectacles », explique Michel-Olivier Matte, directeur général de la Franco-Fête de Toronto.

C’est Wesli qui ouvrira le Festival dès le vendredi, 21 août à 17 h 30. En formation acoustique (guitare, voix, percussion) ou avec son groupe, Wesli livre une musique riche, à la fois festive, originale et entraînante. Il conquit immédiatement son public avec des arrangements complexes sur des textes engagés. Le critique Alain Brunet du journal La Presse l’a d’ailleurs sacré « la plus redoutable créature world qu’offre actuellement Montréal au reste de la planète ». Réunissant un large éventail de talents montréalais, la musique de Wesli unit les styles vaudou et rara haïtiens aux styles roots, Afrobeat et hip-hop.

Puis le samedi 22 août seront présentés tour à tour les spectacles de la chanteuse Ferline Regis à 17 h 30 et de l’artiste hip-hop LeFLOFRANCO à 18 h. Des airs de soul, gospel, jazz, pop et hip-hop pour débuter ce samedi soir en beauté.

Ferline Regis, originaire d’Haïti, habite Ottawa depuis plus de 15 ans. Elle est connue et respectée pour son engagement et sa contribution auprès de la communauté tant sur le plan culturel, qu’artistique. En 2019, elle a charmé sans exception tous les coachs et le cœur des millions de Québécois et Franco-Ontariens à l’émission La Voix. Cette même année elle est entrée dans l’histoire de la francophonie canadienne en faisant partie des artistes vedettes de l’Ontario français qui ont ouvert pour la première fois au Québec, le défilé de la St Jean à Montréal le 24 juin. Sa musique lui a permis de voyager à travers le monde et sa mission est de continuer à utiliser sa musique et sa voix pour inspirer et encourager.

L’artiste hip-hop ottavien, LeFLOFRANCO quant à lui propose un son rempli de hautes vibrations mariées à des textes remplis d’émotions. Cherchant à pousser la scène hip-hop vers de nouveaux horizons, il décrit son style comme étant de la « pop urbaine multicolore ». FLO désire apporter une perspective multidimensionnelle à ce qui peut parfois être sombre. Au niveau de la production, il cherche à faire voyager son auditoire partant du hip-hop moderne, au trap, à l’électro jusqu’au sonorités des Caraïbes tel que le soca, le reggae-fusion et la musique de ses origines haïtiennes ; le kompa.

Finalement, le dimanche 23 août à 10 h, les internautes auront le bonheur d’entendre la comédienne, autrice et conteuse Djennie Laguerre raconter un conte haïtien avec sa belle et douce voix pour clore la 38e édition de la Franco-Fête de Toronto. Pour nous plonger encore plus dans l’esprit de la culture haïtienne, les artistes ont accepté de nous laisser entrer dans leurs plus précieux souvenirs. En début de spectacle, chacun racontera une petite histoire qui lui rappelle cette « Haïti chérie », leur pays natal. Il est donc temps de noter ces dates sur le calendrier et de se préparer à faire le plein de bonheur antillais les 21, 22 et 23 août prochains!

SOURCE – Franco-Fête de Toronto

PHOTO – En haut: Wesli et Ferline Regis; en bas: Djennie Laguerre et LeFLOFRANCO