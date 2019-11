Accueillir des étudiants étrangers en grand nombre représente, pour un pays, une source de revenu importante pour ses universités et une occasion de nouer des liens avec d’autres nations tout en favorisant l’avancement des sciences. La France est une destination populaire mais son gouvernement juge néanmoins qu’elle pourrait faire mieux. C’est pourquoi, en novembre 2018, la campagne mondiale « Bienvenue en France » a été lancée et, un an plus tard, c’est au tour du consulat français à Toronto de s’en faire l’écho.

La France reçoit présentement 340 000 étudiants de l’étranger. L’objectif est de faire passer ce nombre à 500 000 en 2027. En ce qui concerne les Canadiens, ils étaient 1600 à faire leurs études en France en 2017, plaçant ce pays au 4e rang dans leurs choix de destinations et au 1er rang en ce qui touche aux pays non anglophones. Par contre, 15 000 Français sont venus étudier de ce côté-ci de l’Atlantique. Il ne s’agit évidemment pas d’une compétition, mais il y a donc place à l’amélioration.

Les principaux éléments de la campagne « Bienvenue en France » sont les suivants : améliorer la qualité des services aux étudiants, entre autres par la création d’une nouvelle certification à cet égard qui sera décernée aux établissements qui se distinguent en termes d’orientation, de logement, d’information, etc.; augmenter le nombre de programmes offerts en anglais; et finalement, pour le canada, lancement d’un nouveau site web : canada.campusfrance.org.

D’ailleurs, en ce qui concerne le Canada, le consul général à Toronto, Tudor Alexis, était l’hôte d’une activité, le 12 novembre dernier, destinée à promouvoir les études en France. Ce fut aussi l’occasion, pour plusieurs participants, de rencontrer M. Alexis pour la première fois puisqu’il n’est en fonction que depuis août dernier.

Pour mener à bien la campagne, le gouvernement français dispose d’une agence, Campus France, qui est responsable de la promotion de l’enseignement supérieur. Peggy Harvey, chargée de mission pour les échanges universitaires et représentante de Campus France au consulat, était aussi présente à cette soirée.

Les représentants des médias et, surtout, du milieu de l’éducation, ont ainsi appris tous les avantages, pour un étudiant, à faire l’expérience des institutions postsecondaires de France. La balle est maintenant dans le camp de ces jeunes qui réfléchissent à leur avenir et rêvent de découvrir un des pays les plus appréciés de la planète.

PHOTO : Tudor Alexis et Peggy Harvey ont expliqué les tenants et aboutissants de la campagne à l’assistance.