Le collège La Cité s’est joint à la nouvelle coalition Cellular Agriculture Canada (CAC), dirigée par New Harvest afin de faire progresser le leadership du Canada dans le domaine de l’agriculture cellulaire, un domaine en pleine effervescence partout à travers le monde. L’initiative réunit des acteurs clés de l’industrie, du gouvernement, des organisations à but non lucratif, du monde universitaire et plus encore.

La formation de cette coalition fait suite à un événement de réseautage organisé au collège en mai dernier en collaboration entre La Cité et New Harvest. Une trentaine de scientifiques, d’entreprises et de groupes spécialisés en viande cultivée étaient alors réunis pour discuter des principaux défis liés au développement du secteur de l’agriculture cellulaire au pays et d’une stratégie concernant leur avenir collectif.

Le gestionnaire du Centre d’accès à la technologie en bio-innovation (CAT-B) de La Cité, Julien Le Roy, est « très fier de ce que le Centre a accompli en termes de recherche et de développement dans les domaines de l’agriculture cellulaire au cours des trois dernières années et cela va s’intensifier dans les années à venir grâce à cet important partenariat pancanadien ».

Les objectifs du nouveau regroupement sont d’élaborer un plan directeur pour le leadership et la réussite du Canada, l’engagement et éducation du monde politique, favoriser la collaboration, attirer du financement public et privé, l’éducation de la population et le développement des talents à des fins spécifiques.

CAC sera une plateforme où les nouveaux venus dans le domaine de la viande cultivée pourront en apprendre davantage sur les acteurs canadiens et sur les mesures mises de l’avant afin que le Canada devienne un leader mondial dans ce domaine.

Pour Lynn Casimiro, vice-présidente à l’Enseignement et à la réussite scolaire au collège, « le CAT-B est un bel exemple de centre de recherche agile, à l’affût des domaines émergents de l’industrie. Sous le leadership de Julien Le Roy, l’équipe opère selon un mode entrepreneurial qui permet à La Cité de se positionner rapidement comme un joueur clé dans le domaine de l’agriculture cellulaire, favorisant l’innovation dans ce domaine ainsi que la formation d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée ».

Source : La Cité

Photo : Une trentaine de scientifiques, d’entreprises et de groupes spécialisés en viande cultivée ont discuté des principaux défis liés au développement du secteur de l’agriculture cellulaire au pays.