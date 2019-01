Le café Franco du Centre francophone de Toronto (CFT) a repris du service en ce début d’année 2019. Organisé par Seydou Boureima Oumarou, cette activité ludique permet aux francophones de la Ville reine de découvrir la culture d’un pays.

La Chine était l’invitée le 18 janvier dernier. Alice Lin, diététicienne au CFT et originaire du centre de la Chine, a partagé pendant une heure des renseignements sur son pays.

C’est connu, la Chine est le pays le plus peuplé de la planète avec près de 1,4 millions d’habitants et le troisième en importance pour sa superficie, dépassée par la Russie et par le Canada. Sur ce vaste territoire plusieurs langues sont aussi parlées. « Dire que l’on parle chinois, cela ne veut rien dire », mentionne Mme Lin. Et pour cause, la langue chinoise n’existe pas. « Les langues qui sont le plus parlées sont le mandarin et le cantonais », ajoute-t-elle.

Du nord au sud en passant par le centre les coutumes gastronomiques ne sont pas les mêmes. « C’est surtout dans le sud qu’on mange du congee et du riz, alors qu’au nord, on mange plus de pâtes », mentionne-t-elle. Très populaire en Occident, la nourriture chinoise est très présente à Toronto et les restaurants asiatiques ne manquent pas, indique la diététicienne.

Autre spécificité chinoise, les signes du zodiaque ne sont pas les mêmes qu’en occident. Ils se succèdent selon un cycle de 12 années consécutives.

« Chaque année correspond à un animal et ses caractéristiques. L’année 2019 sera celle du cochon. On dit que les gens qui sont nés dans l’année du cochon sont très chanceux », précise Alice Lin.

Autres traditions chinoises, les chiffres qui ont une signification bien particulière. Le 8, par exemple, porte bonheur. « Sa prononciation se rapproche du « bonne fortune » tandis que le 4 est malchanceux. Il se prononce comme le mot « mort », selon l’animatrice.

La présentation s’est terminée par une dégustation de mets chinois préparés sur place par Mme Lin.

PHOTO: La présentation d’Aline Lin a rassemblé bien des curieux.