Même si les différentes succursales de la bibliothèque municipale de Vaughan (VPL) demeurent fermées en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, l’équipe accroît le nombre de matériel en français offert en ligne pour les résidents.

Par l’entremise de Cantook Station, les abonnés auront accès à plus de 7000 livres en format numérique et 39 livres en format audio. Les abonnés de la VPL peuvent emprunter jusqu’à sept livres numériques et en réserver jusqu’à trois.

Trois fois par semaine, des spécialistes de la langue française de la VPL fourniront du contenu vidéo par l’entremise des médias sociaux. Le mardi, des activités en langue française sont organisées pour les enfants d’âge scolaire; le jeudi, le personnel offre des conseils sur le moyen d’accéder à partir de la maison à des livres en format numérique ou audio et à des vidéos en français. Il y a également, le samedi, l’heure du conte en français pour les enfants d’âge préscolaire.

La VPL organisera un jeudi sur deux à compter du 29 avril une rencontre en ligne en français sur la plateforme Zoom. Chaque rencontre proposera un sujet de discussion et est offerte aux personnes de tous les âges. Cela permettra à tous de parler français.

Vaughan est une collectivité diversifiée, avec plus de 105 langues parlées, et ce ne sont là que les plus récentes mesures prises par la Ville pour appuyer la collectivité en cette période difficile.

Ces services s’ajoutent à la vaste gamme de ressources numériques gratuites offertes à partir du site Web de la VPL, y compris les livres en format numérique, les livres en format audio, les films et les bases de données très complètes. Les services suivants sont offerts en ligne aux nombreux citoyens qui doivent appliquer les règles de distanciation sociale :

Livres en format numérique et audio. La VPL offre à ses abonnés un accès gratuit à un grand nombre de plateformes numériques, y compris Hoopla, Overdrive et Tumblebooks. Les adultes, les adolescents et les enfants y trouveront quelque chose qu’ils aiment, ce qui leur permettra de profiter des services de la bibliothèque sans même sortir de leur résidence. Les titres comprennent des romans, des livres d’images animées, des ouvrages de non-fiction, des romans graphiques et bien d’autres encore. Les livres en format audio peuvent être écoutés sur un téléphone intelligent, un ordinateur ou un téléviseur intelligent.

Films et télévision. Empruntez gratuitement des vidéos numériques avec votre carte de bibliothèque. Accédez aux titres sur Hoopla – disponibles en streaming instantané ou en téléchargement temporaire – et regardez-les sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. La bibliothèque municipale de Vaughan donne également accès au site Kanopy qui propose plus de 30 000 films acclamés par la critique. La sélection va des nouveaux titres populaires et des classiques au cinéma international et aux films d’art et d’essai, ainsi qu’aux documentaires les mieux cotés.

Musique. Faites votre choix parmi plus de 150 000 albums de musique classique, d’opéra, de jazz et de musique du monde grâce à la bibliothèque musicale Naxos Music Library. Utilisez votre carte de bibliothèque et votre NIP pour écouter gratuitement la musique de votre choix disponible sur le site!

Apprentissage en ligne. Lynda.com donne aux utilisateurs un accès gratuit à des milliers de tutoriels en ligne (vidéos) axés sur des domaines tels que la technologie, le développement de logiciels, les compétences en affaires, la gestion de projets ainsi que des compétences artistiques comme l’animation et le montage vidéo. Les cours sont dispensés par des experts reconnus de l’industrie qui vous guideront dans l’apprentissage des compétences nécessaires à des fins de développement personnel et professionnel. L’application Transparent Language est également disponible – c’est une façon amusante d’apprendre une nouvelle langue. L’application permet de mémoriser parfaitement des mots et des phrases dans la langue de votre choix.

Bases de données. Que vous fassiez des recherches pour un projet commercial ou scolaire ou que vous souhaitiez élargir vos connaissances, la VPL dispose d’une base de données. Ces ressources peuvent même vous permettre de poursuivre vos activités de loisirs. Par exemple, Creativebug fournit un accès sur demande à notre bibliothèque complète de plus de 1000 cours d’art et d’artisanat pour les artistes et les personnes de tous niveaux.

Cartes de bibliothèque temporaires. Vous aurez besoin d’une carte de bibliothèque pour accéder à ces services. Vous pouvez cependant obtenir une carte numérique temporaire gratuite en visitant le site vaughanpl.info/services/membership et en cliquant sur « Apply Now ». Vous recevrez par la suite à l’adresse électronique indiquée dans le formulaire d’inscription un numéro de carte de bibliothèque. Toute personne recevant un message d’erreur peut communiquer avec la VPL à l’aide du formulaire de contact et un membre du personnel vous aidera à résoudre le problème.

Tenez-vous au courant. Pendant cette fermeture, la VPL propose un large éventail de programmes, d’activités, de vidéos et d’articles en ligne pour tous les âges. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles en vous inscrivant au bulletin d’information en ligne de la VPL et recevez toute l’information directement dans votre boîte de réception.

L’application mobile de la bibliothèque municipale de Vaughan (VPL) est disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

SOURCE : Bibliothèque municipale de Vaughan

PHOTO: L’édifice où se trouve la bibliothèque sur la promenade Major MacKenzie ouest.