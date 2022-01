L’Ontario, terre d’accueil d’immigrants francophones, compte une diversité ethnique et culturelle remarquable. Saviez-vous que 36 % des immigrants francophones sont nés en Afrique, 27 % en Europe, 20 % en Asie et 17 % en Amérique?

Cinéfranco a élaboré une programmation spéciale de 14 longs métrages et une sélection de 18 courts métrages, dont plusieurs premières, pour raconter leurs histoires par le truchement du cinéma. Des histoires d’hommes, de femmes et d’enfants poussés à émigrer dans d’autres pays pour fuir un passé colonial, la guerre ou la pauvreté : des migrations à la poursuite de rêves d’une vie meilleure.

De la comédie au drame, en passant par l’animation et le documentaire, cette sélection de films d’ici et d’ailleurs tissera les histoires personnelles bouleversantes de protagonistes avec l’histoire de leur pays.

Trajets semés d’embûches, chocs culturels dans les pays d’accueil, actes de résilience et de solidarité : ces personnages aux histoires différentes ont tous en commun d’être traversés par le mal du pays et par le désir d’un avenir harmonieux.

Cinéfranco Jeunesse partage trois films d’exception avec ce programme pour faire découvrir aux jeunes d’âge scolaire l’histoire de leurs familles et de leurs amis d’origines diverses. Ces films en ligne aideront les jeunes issus de cette diversité francophone à mieux se comprendre et comprendre leurs proches.

Qu’est-ce qu’être immigrant aujourd’hui? Hier? Pourquoi accueillir ces populations parfois en péril et comment parvenir à échanger et s’enrichir de leurs expériences? Des cinéastes, des professionnels et des immigrants au vécu fascinant feront découvrir les réponses à ces questions au cours de la programmation.

Cinéfranco vous emmène en voyage dans des territoires jusque-là imaginés et vous invite à découvrir des saveurs d’ailleurs et des histoires passionnantes, troublantes mais toujours inspirantes. Et même si les langues, les paysages, les ambiances qui émanent de chacun des films semblent exotiques, plusieurs feront le constat que nous sommes tous des immigrants.

Rendez-vous en ligne le 31 janvier, dès 9 h, pour célébrer les valeurs de solidarité, de courage et de résilience sur www.cinefranco.com/histoiresimmigrantsfrancophones?lang=fr.

SOURCE – Cinéfranco