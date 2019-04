Hédi Bouraoui était l’invité à « La croisée des mots », une rencontre littéraire organisée par l’Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français en partenariat avec les bibliothèques de Toronto.

D’origine tunisienne vivant au Canada depuis plus de 50 ans, M. Bouraoui s’est entretenu sur de multiples sujets, notamment ses recherches en tant qu’auteur. Les participants ont appris qu’il adore l’expérimentation. « J’aime m’élastiquer dans la langue française. Je prends toutes mes aises. Je veux la transformer », souligne-t-il. Mais que veut-il dire par là? Étant Tunisien, M. Bouraoui se considère comme extérieur même s’il a toute la culture française en lui. « Je peux donc toucher à la langue française. Je peux trafiquer le genre ».

Écrire comme Victor Hugo, Flaubert et Stendhal, ce n’est pas du tout pour lui. Pourquoi recopier des styles déjà reconnus quand on peut faire du Bouraoui? « Mais c’est un risque, croyez-moi(…) et si on ne me publie pas, ce n’est pas grave. »

Toutes ces expérimentations lui ont permis de créer des mots concepts telle « créa-culture ». « Cela représente ma façon de voir la culture dans son intégrité et dans sa formation continuelle et non pas seulement dans les livres, explique-t-il. Elle est partout la culture ».

Il a aussi créé des genres littéraires nouveaux comme le transculturalisme, à ne pas confondre avec le multiculturalisme ou l’interculturalisme. « J’étais convaincu du multiculturalisme. Cependant, je me suis rendu compte que les cultures ne communiquaient pas entre elles. Je suis donc venu au transculturalisme ». Cette notion de bien connaître sa culture, de la transmettre et s’attendre à ce que l’autre fasse la même chose.

L’auteur est prolifique. Il a écrit romans, poésies, essais en tous genres. Il avoue d’ailleurs qu’écrire un roman lui prend beaucoup plus de temps que d’écrire de la poésie. « Il faut avoir du souffle pour écrire un roman, précise l’auteur. C’est quelque chose de très complexe ».

Une chose est certaine : Hédi Bouraoui veut marquer de son empreinte la littérature francophone du Canada. Avec tous ses écrits et ses différents genres littéraires, on dirait bien que l’auteur a réussi sa mission.

PHOTO : Hédi Bouraoui (à gauche sur la photo)