À l’occasion de sa 30e rentrée, le Collège Boréal accueille désormais plus de 2 300 étudiants et étudiantes dans ses campus situés à Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Ottawa, Timmins, Toronto, Sudbury et Windsor. Provenant de 34 pays à travers le monde, ces cohortes bénéficieront d’une expérience unique et personnalisée en matière de formation postsecondaire, d’apprentissage et de vie collégiale.

Une popularité croissante envers Boréal

En deux ans, les demandes d’admission aux programmes postsecondaires de Boréal ont augmenté de plus de 80 %, passant de 2956 en 2022 à 5380 cette année. Portée en partie par l’intérêt des cohortes issues des pays francophones du continent africain, cette hausse des demandes témoigne également de l’enthousiasme des étudiants canadiens. Boréal est en effet le seul collège ontarien ayant connu auprès de cette population, provenant majoritairement de l’Ontario, trois années consécutives de hausse, soit une progression des demandes de plus de 50 % depuis 2022.

Des infrastructures modernes à l’échelle de la province

De nouvelles installations ont accueilli leur première rentrée dans le Nord de l’Ontario grâce à la rénovation complète des campus de Nipissing Ouest et de Kapuskasing. Outre de nouvelles salles de classe figurent de nouveaux laboratoires, ainsi que des espaces de détente et de réunion pour mieux répondre aux besoins de la population étudiante et de la communauté.

Au cours de l’été, le campus de Sudbury a également connu d’importantes rénovations incarnées notamment par la création du Carrefour de la réussite, un nouveau guichet unique situé au centre de ressources de l’édifice principal. Le Centre éducatif des Premières Nations, Métis et Inuit du Collège Boréal procédera quant à lui à l’ouverture, cet automne, de son nouveau Pavillon Shkode « Cœur de feu » situé à l’entrée de l’édifice des métiers.

Rappelons enfin que l’an dernier, le tout nouveau campus du Collège Boréal à Toronto connaissait également sa première rentrée, au cœur du quartier historique de La Distillerie. Au cours des prochains mois, le campus du Collège Boréal à Ottawa terminera aussi d’importants travaux de rénovation qui seront dévoilés au printemps 2025.

« À la veille de son 30e anniversaire, Boréal se distingue plus que jamais comme un collège franco-ontarien de référence tel qu’en atteste la confiance croissante des étudiants provenant de l’Ontario. Nous devons cette réussite, entre autres, au profond dévouement des membres de notre personnel ainsi qu’à nos partenaires des conseils scolaires qui ont à cœur de voir leurs élèves s’épanouir dans un environnement qui leur ressemble, et aux perspectives d’emploi bien réelles. », relate Daniel Giroux, président du Collège Boréal.