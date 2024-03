Richard Caumartin

Une nouvelle qui a pris la communauté francophone de Toronto par surprise le mercredi 21 février a certes été la démission de la directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), Florence Ngenzebuhoro, annoncée par un communiqué du conseil d’administration de l’organisme.

Élue quelques jours auparavant par acclamation au conseil d’administration du Club canadien de Toronto, Mme Ngenzebuhoro était aux commandes du CFGT depuis un peu plus de six ans, menant à bon port plusieurs dossiers importants du plan stratégique de l’organisme dont la mise en place de divers nouveaux services en santé mentale, en établissement et intégration et pour l’accès au logement. Sous sa gouverne, le CFGT a étendu ses services et bureaux à Mississauga, à l’aéroport Pearson et à Scarborough.

« Après avoir guidé le CFGT avec passion et dévouement depuis octobre 2017, notre présidente-directrice générale, Florence Ngenzebuhoro, a pris la décision de quitter ses fonctions le 31 mars prochain pour poursuivre de nouveaux défis personnels et professionnels. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers Mme Ngenzebuhoro pour son leadership exceptionnel et son engagement envers notre communauté francophone.

« Sous sa direction éclairée, le CFGT a connu une transformation organisationnelle significative, se traduisant par une croissance remarquable et une amélioration de nos services pour mieux répondre aux besoins de notre communauté. »

« Son dévouement a permis une augmentation substantielle du budget ainsi qu’une diversification de notre offre de services, nous rapprochant ainsi davantage des membres de la communauté, et facilitant l’accès à nos programmes », annonce Aliou Sène, président du conseil d’administration du CFGT.

Pour sa part, la directrice générale sortante a envoyé un message à ses partenaires communautaires et aux médias pour commenter la nouvelle : « Ce message n’est pas si facile à livrer de ma part. Cette décision n’a pas été facile pour moi : elle est volontaire et tient à mon désir d’explorer de nouvelles opportunités de carrière professionnelle. Je veux vous dire que j’ai tellement apprécié travailler avec vous individuellement et collectivement. J’ai beaucoup appris à vos côtés et cette expérience m’impactera pour le restant de ma carrière. Sachez que je vous ai admiré de loin et je me suis inspirée de votre force dans mon travail au quotidien. »

Au cours de la période de transition, le conseil d’administration indique qu’il mettra en place un « processus rigoureux pour assurer une transition en douceur et maintenir la continuité des activités du CFGT ».

Quant à la principale intéressée, elle assure qu’elle continuera de participer activement aux diverses activités de la communauté francophone de Toronto.

Photo : Florence Ngenzebuhoro lors de l’inauguration des bureaux du CFGT à Mississauga en 2019