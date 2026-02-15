Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) accueillait plusieurs dignitaires, le lundi 2 février, pour annoncer officiellement l’investissement provincial consacré à l’expansion des soins primaires dans ses sites au centre-ville et à North York. Plus de 2300 nouveaux patients seront donc rattachés à des équipes de soins primaires interdisciplinaires d’ici l’été 2026.

(photo : Crédit : CFGT)

De gauche à droite : Stéphane Sarrazin (adjoint parlementaire à la ministre des Affaires francophones), Dawn Gallagher Murphy (députée provinciale de Newmarket-Aurora), Estelle Duchon (CFGT), Natalia Kusendova-Bashta (ministre des soins de longue durée), Marie-Ève Ayotte et Aissa Nauthoo (CFGT).