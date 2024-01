Le conseil d’administration du Salon du livre de Toronto vient d’annoncer que la présidente d’honneur de la 31e édition du Salon sera Dyane Adam.

Présidente-fondatrice et gouverneure-émérite du Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français, ancienne commissaire aux langues officielles du Canada, ancienne vice-rectrice adjointe en enseignement et services en français à l’Université Laurentienne pour ensuite devenir principale du Collège Glendon à Toronto, Dyane Adam est auteure de nombreuses publications professionnelles et scientifiques.

Pour l’ensemble de ses réalisations, elle a entre autres été nommée membre de l’Ordre du Canada, de l’Ordre de l’Ontario, de l’Ordre des francophones d’Amérique, ainsi que Chevalier de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques de la République française, Membre de la Compagnie des Cent-Associés francophones et Médaillée du jubilé de la reine Elizabeth II. Elle s’est également vu décerner des doctorats honorifiques de l’Université McGill, l’Université d’Ottawa, l’Université de Moncton, l’Université Saint-Paul, l’Université Laurentienne et du Collège Boréal.

« D’agir comme présidente d’honneur d’un Salon du livre est une première pour moi et j’en suis ravie. Dès mon jeune âge, le livre est devenu et demeure un fidèle compagnon de route et une source intarissable de découvertes et d’expériences enrichissantes. Ce Salon du livre de Toronto m’offre l’occasion de rendre hommage à tous les artisans et artisanes du monde de la littérature qui nous livrent si généreusement leurs univers singuliers et rendent nos vies tellement plus lumineuses », affirme Dyane Adam.

« Quel immense plaisir et quel grand honneur d’avoir Dyane Adam comme présidente d’honneur du Salon, de l’accueillir dans les locaux d’une institution qui est en partie la matérialisation de son amour du fait français en Ontario. Ontario, je t’aime… en français, le thème de cette édition du Salon, est un clin d’œil à sa présidente d’honneur aussi », affirme Valéry Vlad, président du conseil d’administration de l’organisme.

Le Salon du livre de Toronto aura lieu du 29 février au 3 mars à l’Université de l’Ontario français, au 9, rue Lower Jarvis. L’entrée sera gratuite.

Photo (Université de l’Ontario français): Dyane Adam