Éducation catholique de langue française

Dans le cadre de sa réunion ordinaire du 15 juin 2022, le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir a rendu hommage à Dorothée Petit-Pas et Marcel Levesque qui ont reçu un prix Étoile en remerciement pour leurs années de service à l’éducation catholique de langue française.

Les deux conseillers scolaires siègent à la table politique du Csc MonAvenir (alors le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud) depuis sa fondation en janvier 1998. Avant la création des conseils scolaires de langue française, ils avaient tous les deux représenté les contribuables catholiques francophones au sein de la section de langue française du conseil scolaire catholique anglophone de leurs régions respectives.

Dorothée Petit-Pas était conseillère pour le Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board depuis 1992. Marcel Levesque, quant à lui, avait été élu conseiller pour le Hamilton-Wentworth Catholic District School Board pour la première fois en 1988. Tous les deux défendent donc les intérêts de la communauté francophone catholique de leur région sans interruption depuis 30 et 34 ans, respectivement.

« Nous vous félicitons et vous remercions très chaleureusement pour votre engagement envers l’éducation catholique de langue française, a mentionné la présidente du Csc MonAvenir, Geneviève Grenier. Vous défendez les intérêts des élèves et des familles avec courage et conviction. Après toutes ces années, vous êtes encore animés par la même ambition, que vous poursuivez avec passion : donner accès à une éducation catholique de langue française de qualité et transmettre la foi catholique et la langue française aux nouvelles générations. »

« L’administration est reconnaissante de pouvoir compter sur la collaboration et l’engagement des conseillers inlassables que sont Dorothée Petit-Pas et Marcel Levesque. Leur fidélité et leur ténacité à militer pour un meilleur accès à l’éducation catholique de langue française a permis d’obtenir de nouveaux espaces pour les francophones de leurs régions. C’est un honneur de poursuivre avec eux la lutte pour des installations scolaires équivalentes à la majorité, notamment pour les familles de Hamilton, Brant, Haldimand et Norfolk qui attendent avec impatience l’ouverture de la nouvelle École secondaire Académie catholique Mère-Teresa », a souligné André Blais, directeur de l’éducation.

Les prix Étoile sont remis à des membres de la communauté scolaire qui se distinguent par leur contribution remarquable à la mission du Conseil scolaire catholique MonAvenir.