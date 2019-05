Le Collège Boréal a dévoilé, le mardi 14 mai, dans les locaux du Conseil pour l’articulation et le transfert – Ontario (CATON) – organisme responsable du développement du système de mobilité étudiante à travers la province – des partenariats avec cinq universités francophones et bilingues permettant aux étudiants de Boréal de poursuivre un parcours universitaire sur le campus de la Distillerie, à Toronto, et ce, à partir de 2021, et ainsi compléter un baccalauréat.

« Les étudiants de Boréal n’auront plus besoin de se déplacer dans ces universités. Ils auront des cours sur place », a souligné Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

Les premiers partenaires universitaires pour la mise en œuvre du devis pédagogique de son campus de la Distillerie sont le Collège Glendon de l’Université York, les universités Saint-Paul (Ottawa), Ottawa, Laurentienne et Moncton.

« Nous avons des relations avec ces universités depuis de nombreuses années », a indiqué M. Giroux. Par contre, étant donné que l’Université de Moncton est à l’extérieur de l’Ontario, elle devra obtenir des approbations réglementaires avant de pouvoir dispenser des cours dans la province.

Interrogé sur les modalités de ce partenariat, M. Giroux reste vague. On ne sait notamment pas trop si ces cours se feront par Visioconférence ou si un professeur se déplacera jusqu’à Toronto. « Cela peut être aussi un professeur qui habite à Toronto et qui est mandaté par l’université pour enseigner ce cours », confie M. Giroux. Quelques interrogations subsistent donc!

De plus, on n’en sait encore peu sur les futures ententes d’articulation. Lors de l’annonce, il n’y a que l’Université Saint-Paul qui a précisé les deux programmes auxquels auront accès les étudiants de Boréal soit Innovation sociale et Études des conflits.

Par contre, une chose est certaine. Le Collège Boréal privilégie le modèle du « 2 + 2 ». Un diplôme en deux ans avec Boréal complété par deux ans d’université pour obtenir le baccalauréat. Mais ce modèle reste à confirmer, sachant que quatre universités sur cinq n’ont pas encore déterminé les programmes passerelles.

Autre bonne nouvelle. Les étudiants ayant déjà reçu un diplôme de Boréal seront admissibles à présenter un dossier pour faire un programme passerelle en fonction du diplôme reçu! « On pourra remonter aux élèves qui ont eu leur diplômes en 2015 », indique M. Giroux.

Autre clarification, les étudiants entrant à Boréal en septembre 2019 pourront aussi bénéficier de cette entente.

Boréal envisage également de faire un partenariat avec l’Université de l’Ontario français lorsque cette dernière aura annoncé ses programmes.

PHOTO (courtoisie du Collège Boréal) : De gauche à droite Lia Quickert (CATON), Jacques-Paul Couturier (Université de Moncton), Chantal Beauvais, (Université Saint-Paul), Yves Pelletier, (Université Laurentienne), Daniel Giroux (Collège Boréal), Dominique G Scheffel-Dunand (Collège universitaire Glendon) et Aline Germain-Rutherford (Université d’Ottawa)