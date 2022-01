Chaque année, le 2 février, de nombreux Canadiens célèbrent la Chandeleur. Après avoir survécu au temps des fêtes et son exubérance, la population s’offre d’autres gourmandises afin de célébrer les 40 jours depuis le 25 décembre.

Bien qu’il y ait plusieurs raisonnements dernière cette fête païenne, tous semblent s’accorder sur le fait qu’elle célèbre le retour de la lumière bienveillante qui écarte le mal et assure une bonne récolte de blé ou de la fécondité chez les femmes d’autrefois.

La crêpe est un beau symbole de cette tradition car elle est faite à partir de farine et sa forme ronde ressemble un peu au soleil. Dans la poêle, la pâte froide a l’allure de la lune, une représentation de l’hiver endormi; puis, la crêpe est retournée, représentant le soleil finalement de retour qui brille de mille feux.

Pourquoi ne pas mettre du neuf à la fête du 2 février? Aux crêpes traditionnelles succèdent les crêpes soufflés japonaises. Toronto accueille de plus en plus de cafés spécialisés à cette fin tout aussi mignons les uns que les autres.

Qu’est-ce qui rend ces crêpes si différentes? En bien, elles ont un diamètre plus petit mais elles sont plus épaisses. Elles sont faites à partir de blanc d’œufs fouettés, ce qui leur donne un goût léger, moelleux et délicieux. Elles sont souvent moins sucrées que les crêpes traditionnelles.

La première forme de la crêpe japonaise remonte au XVIe siècle. Sen no Rikyu crée une crêpe du nom de Funo-yaki. Cet homme est aussi connu comme le fondateur de la cérémonie du thé japonaise. Pour la crêpe, il mélange de la farine avec de l’eau et du saké pour ensuite la faire griller sur une poêle. Sa recette manque de sirop d’érable…

Souvent l’idée d’entreprendre une meringue peut être intimidante mais la recette est quand même simple. Elle est similaire à celle des « pancakes » américains sauf, qu’au début de la recette, il faut séparer les blancs d’œufs qui sont ensuite montés en neige et intégrés à la pâte. Il est déconseillé de les fouetter à la main, à moins de vouloir s’arracher le bras et ça ne fonctionne vraiment pas.

Place à la diversité au sein des fêtes religieuses!