Le festival Francophonie en Fête revient cette année avec une programmation relevée pour célébrer la diversité musicale francophone à Toronto du 20 au 29 septembre. Plusieurs grands noms de la scène francophone se produiront dans la Ville reine dont l’humoriste Louis José Houde, Corneille et Emmanuel Jal.

Les organisateurs ont également pensé à deux artistes de la région qui auront l’occasion de se produire en première partie des grands spectacles de Francophonie en Fête. Il s’agit de Julie Kim en première partie du spectacle de Corneille le 27 septembre, et d’Abel Maxwell en première partie du concert d’Emmanuel Jal, dans le cadre du grand spectacle Afro-Caribéen le lendemain.

Pour M. Maxwell, cette première participation au festival sera l’occasion de présenter son nouveau matériel. « Je vais proposer des chansons de mon répertoire afro et musique des Caraïbes (Por favor, Célébrer, Never give up et Victory). Des chansons qui partent d’un ancrage du répertoire afro-beat et qui annoncent les couleurs de mon prochain album qui sortira en février 2020 », explique l’artiste. Il s’accompagnera au piano avec la complicité d’un DJ.

Ses nouvelles compositions proposent des couleurs afro-beat avec des paroles majoritairement en français. « Les textes invitent à conserver un regard noble sur l’humanité, explique M. Maxwell. Dans la vie, il y a plusieurs obstacles, mais nous avons des valeurs communes comme l’amour, le respect de la dignité humaine, la tolérance entre les cultures et la découverte de soi. J’essaie d’inviter mon public à réfléchir et à regarder le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, à réaliser qu’ils ont une contribution importante à faire dans l’humanité. » Un concept intéressant.

Pour Julie Kim, sa prestation sera une occasion de présenter des chansons de son premier album Portrait lancé en mai 2018. L’artiste torontoise est très excitée à l’idée de faire la première partie du spectacle de Corneille. « Ce sera un peu différent du spectacle que je présente habituellement pour la promotion de mon album, explique Julie Kim. Il n’y aura que trois musiciens (clavier, guitare et percussions), un mini concert à l’état brut pour présenter l’essence originale de mes chansons, et démontrer dans quel contexte elles ont été créées. Une prestation de 35 minutes à l’état pur. C’est tout un honneur de jouer avant Corneille et ça me fait chaud au cœur. Nous avons fait partie du même spectacle Art-t-fac au Spectrum de Montréal en 1998, un genre de cégep en spectacle, mais pour les universités. Il faisait partie du groupe One à l’époque. Lorsque j’ai déménagé à Toronto, on s’est perdus de vue et lorsqu’on m’a demandé de faire la première partie de son spectacle, j’étais tellement contente. »

Femme énergique, Julie Kim vous invite donc à découvrir son univers soul et mélodique. Depuis la sortie de son premier CD, Julie Kim est en processus d’écriture pour le nouveau spectacle des Chiclettes (studio, photos, etc.) qui sera prêt pour 2020. Récemment, elle a aussi participé au tournage de Haute Turbulence avec Gabrielle Sabourin et Hélène Florent où elle joue le rôle de la propriétaire de la maison, un petit rôle dans deux des quatre épisodes qui seront diffusés à Radio-Canada.

PHOTO: Julie Kim