Guy Lucas est décédé le samedi 29 août, jour de ses 67 ans, des suites d’un cancer. De par ses occupations professionnelles et son implication communautaire, il était un des rouages discrets mais efficaces de la francophonie torontoise.

En effet, il a fait sa marque à titre de cadre au Collège Boréal et à la Société économique de l’Ontario, mais aussi comme animateur à CHOQ-FM, membre du conseil d’administration de l’ACFO-Toronto, responsable des partenariats au Toronto French Business Network, etc. C’était un francophone attaché à la vitalité de sa communauté et qui aimait participer à ses activités.

D’origine française, ses études en hôtellerie et en tourisme l’ont amené à parcourir le monde pendant près de 20 ans, assumant la direction de grands hôtels. Après s’être fixé définitivement à Toronto en 2006, Guy Lucas a entrepris de réorienter sa carrière dans le domaine du service à l’emploi et du développement économique.

Outre sa famille, son départ laisse dans le deuil un vaste réseau de collègues, de confrères et surtout d’amis qu’il a toujours charmés par sa gentillesse, sa modestie et son amabilité.

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Guy Lucas