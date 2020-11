La communauté francophone de la région de Durham est en deuil après avoir appris le décès du Dr. Raymond Léger le 8 novembre à Ottawa. Raymond Léger était l’un des piliers de la francophonie à Oshawa où il a été le président fondateur du Centre communautaire francophone L’Amicale (1981 à 1988). Reconnu pour son humilité, il avait exprimé, lors des festivités du 25e anniversaire en 2013, sa reconnaissance et rendu hommage aux bénévoles de l’époque de la fondation de l’organisme.

« Le 25e représente pour moi de biens beaux souvenirs. C’était difficile au début puisque nous n’avions pas d’argent. Mais je ne me suis jamais découragé car les francophones de la région ont toujours offert un appui magistral. Il y a toujours eu ici de nombreux bénévoles qui ont donné un nombre incalculable d’heures et d’efforts pour permettre à ce centre, cet édifice et cette communauté de pouvoir célébrer aujourd’hui cet anniversaire. C’est à eux qu’il faut lever notre verre! »

Habitant à Ottawa près de sa famille et souffrant depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson, le Dr Léger était tout de même revenu en octobre 2018 pour célébrer avec ses amis de L’Amicale à Whitby le 30e anniversaire de l’organisme. Une présence appréciée lors du gala. Il avait alors souhaité « longue vie à L’Amicale », un commentaire qui a provoqué des applaudissements nourris de l’auditoire. Le Dr Léger était un homme respecté et apprécié des membres de la communauté de la région de Durham. Toutes nos condoléances à sa famille et ses amis.

PHOTO – Dr. Raymond Léger