Munis d’un papier et d’une plume, les participants au troisième atelier d’une série de quatre intitulée « Croissance personnelle par l’art » et organisée par la Bibliothèque publique de Toronto tout au long du neuvième mois, se sont présentés virtuellement le 16 juin dernier.

Comme les deux précédents qui traitaient de l’observation et de la gratitude comme moyen de développement personnel, cet atelier gratuit consacré aux émotions comme moteurs de la croissance personnelle a connu un certain succès au vu du nombre d’inscrits, ce qui n’a pas manqué de réjouir l’animatrice de cette série, Marie Legault.

Détentrice d’un doctorat en Études et pratiques des arts de l’Université du Québec à Montréal, cette artiste et professeure de yoga et de méditation certifiée est engagée dans la communauté artistique francophone de Toronto.

Ainsi, l’artiste explique : « Porter attention à ses émotions peut paraître simple de premier abord, mais c’est beaucoup plus difficile que ce que l’on croit, surtout lorsqu’il s’agit d’émotions négatives comme la colère, car c’est un réflexe naturel que d’arrêter l’exploration pour éviter la douleur. Il est donc primordial de connaître son seuil de tolérance ».

Dans ce sens, une séance de méditation guidée de dix minutes a été offerte à l’assistance par Maria Legault et ayant pour objectif de prendre conscience de l’état émotif de chacun. Ensuite, les participants ont été conviés à matérialiser cette émotion sur un papier avec des mots et/ou avec des dessins, et ce les yeux fermés afin de libérer sa créativité à en croire la « Yogini ».

Pour notre part, on a soigneusement évité de participer aux exercices pratiques de détente, sinon cet article n’aurait jamais pu voir le jour! Et puis, comme disait Charles Baudelaire : « Les émotions les plus belles sont celles que tu ne sais pas expliquer ».

Enfin, pour ceux qui ont raté ces trois événements, il leur reste l’atelier de la dernière chance. Celui-ci se déroulera le 23 juin prochain et portera, quant à lui, sur l’autoportrait comme outil d’épanouissant personnel.

SOURCE – Soufiane Chakkouche

PHOTO – Maria Legault détient un Doctorat en Études et pratiques des arts de l’UQAM et est engagée dans la communauté artistique francophone de Toronto.