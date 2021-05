À l’initiative de l’Entité 3 et avec le concours de Retraite active de Peel, le Groupe d’action sur les services de santé en français pour les aînés de Peel (Groupe d’action) a été mis sur pied. Il a pour but de mobiliser les différents acteurs afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins des francophones et la mise en place de projets et programmes qui permettront d’améliorer l’accessibilité aux services de santé en français pour les aînés de la région.

En plus de l’Entité 3 et Retraite active, le Groupe est composé de résidents de la région qui ont une expertise dans le domaine des services de santé en français.

L’Entité 3 est très reconnaissante envers toutes ces personnes qui ont accepté de donner de leur temps et de partager leur expérience pour réfléchir conjointement à des actions concrètes qui contribueront à élargir l’accessibilité aux services en français.

Le Groupe d’action a identifié trois domaines prioritaires qui sont les soins primaires et la santé mentale, les soins de longue durée et enfin les soins à domicile.

L’Entité 3 estime qu’une collaboration étroite avec la communauté francophone de Peel contribuera grandement à l’analyse, la planification et l’établissement de stratégies capables d’aboutir à un plus grand impact sur la mise en place et la durabilité des services de santé en français.

La demande et l’offre actives de services de santé en français font partie des plus grandes priorités de l’Entité 3. Ce Groupe d’action fait partie d’une stratégie globale qui touche tout le territoire de l’Entité 3 et qui vise à améliorer de façon significative l’accessibilité aux services de santé en français.

Pour tout autre renseignement : Constant Ouapo à l’adresse constanto@entite3.ca