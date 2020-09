Le dimanche 13 septembre, à 11 h, Cinéfranco vous invite à participer gratuitement à un webinaire mettant en vedette le réalisateur Nicolas Fay et deux cinéphiles torontois : la chef en pâtisserie et écrivaine Chantal Véchambre et le professeur de philosophie Jean-Pierre Pilaprat. Ce débat virtuel, animé par Marcelle Lean, permettra aux participants de discuter du retour à l’essentiel après le confinement. Pour plus de renseignements : cinefranco.com.