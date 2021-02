Cette année, en partenariat avec EducNation, Cinéfranco présente 12 films à l’affiche « pour divertir et faire réfléchir petits et grands ». Du 16 février au 3 mars, les films pourront être loués à travers le Canada, dans les classes et à la maison.

Un guide pédagogique est aussi partagé avec les enseignants qui désirent encadrer le visionnement dans un contexte éducatif pour leurs élèves. Cet outil pédagogique contient des renseignements pré-visionnement afin d’assurer la compréhension et des activités individuelles ou de groupe post-visionnement qui visent à analyser l’histoire, les personnages et les thèmes. À partir de l’activation d’un film, le lien sera disponible et fonctionnel pour 48 heures.

Parmi les 12 films, la sélection de Cinéfranco inclut 4 films d’animation. Les thèmes des animations plongent l’auditoire dans la condition féminine en 1860, des missions de secours secrètes, une nouvelle quête de Sam Sam et ils jettent même un regard sur l’accueil de l’inconnu.

Omar Sy (Les Intouchables, 2011, Lupin, 2021) interprète le rôle du père dans le film Le Prince oublié. Un récit qui raconte la relation entre un père et sa fille grandissant dans un pays de contes. Tout à coup, elle est trop vieille pour les histoires de prince de son père qui doit trouver une nouvelle façon de tisser des liens avec son adolescente.

Puis, pour les amoureux des animaux, La Relève de la réalisatrice française Julie Manoukian, est la belle histoire d’une vétérinaire qui redécouvre son village d’enfant malgré elle au début, mais redevient vite charmée par les habitants.

Les billets coûtent 125 $ pour une classe ou 175 $ pour un visionnement offert en classe et à la maison. Ils sont disponibles sur le site de Cinéfranco.

Vive le cinéma!

SOURCE – Élodie Dorsel