Partenariat entre la Ville de Brampton et le Centre francophone du Grand Toronto, la rencontre a rassemblé des résidents, élus, et représentants d’organismes autour d’activités artistiques et de témoignages inspirants. L’initiative a souligné les parcours et réalisations de populations d’ascendance africaine, tout en favorisant le rapprochement social et linguistique.

Christiane Beaupré – IJL – Le Métropolitain

Pour une première fois dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs (MHN), la Ville de Brampton a accueilli, le samedi 7 février, la communauté noire francophone de la région. Organisée conjointement avec le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), la célébration visait à mettre en valeur l’histoire et la culture afro-canadiennes.

Cette année marque le 30e anniversaire du MHN, placé sous le thème : « Honorons l’excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires ». Une orientation que les organisateurs ont intégrée à la programmation présentée à l’hôtel de ville de Brampton.

Pour Meryem Taleb, directrice des services d’établissement, emploi et logement au CFGT, cette célébration revêt une importance particulière. Elle souligne que la francophonie de la grande région de Toronto est de plus en plus diversifiée sur le plan ethnoculturel. « Le CFGT a toujours été engagé à honorer la communauté noire et à reconnaître sa contribution à la société à travers différentes initiatives », explique-t-elle.

L’événement représentait également une étape stratégique pour l’organisme. Présent à Brampton depuis un peu plus d’un an, le CFGT y offre désormais des services d’emploi, d’établissement, de logement et d’aide juridique. Cette initiative constituait donc une occasion « de mieux faire connaître ses services auprès de la municipalité et de la population immigrante francophone ».

Après le mot d’ouverture de la directrice générale du CFGT, Estelle Duchon, le maire Patrick Brown s’est adressé à l’auditoire. « Quand j’étais jeune, mon père m’a dit qu’il était important de parler les deux langues officielles de notre pays et aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir le faire, comme les nombreux nouveaux résidents de notre ville qui viennent de divers pays d’Afrique, qui parlent français et qui sont fiers de leurs racines. C’est la première fois que cette initiative est offerte en français à Brampton, et j’espère qu’elle pourra être reconduite annuellement. »

Le maire a insisté sur le caractère inclusif de Brampton, affirmant que la diversité culturelle constitue une richesse collective. Il a aussi salué le travail des organismes communautaires qui soutiennent l’accueil et l’intégration sociale et culturelle des nouveaux arrivants.

La programmation s’est poursuivie avec une présentation des services du CFGT disponibles pour les résidents de la région par Tinahy Emmanuelle Aristive et Françoise Magunira. Le public a ensuite assisté à une prestation culturelle de la reine Affoué, originaire de la Côte d’Ivoire, accompagnée de sa fille et d’un joueur de tambour, venue partager un récit traditionnel de son pays.

Une vidéo a aussi été présentée sur l’origine du MHN et les figures marquantes de son histoire. Puis un danseur haïtien, Henock St-Louis, a offert une performance saluée par le public.

Dans la salle municipale, plusieurs kiosques permettaient aux visiteurs de découvrir les services d’organismes et d’institutions, notamment les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, le CFGT, Femaide ainsi que des artisans africains.

Pertinence du MHN

Interrogée sur la pertinence du MHN après 30 ans d’existence, Françoise Magunira, coordonnatrice des services aux nouveaux arrivants dans la région de Peel au CFGT, affirme que ces célébrations demeurent essentielles.

Selon elle, ces événements rappellent l’importance de reconnaître les contributions des communautés noires tout en renforçant la confiance et l’estime de soi des nouveaux arrivants, souvent confrontés à des défis d’intégration.

« Quand ils arrivent ici, la plupart d’entre eux sont très éduqués, mais n’ont pas la chance de reprendre leur profession initiale prémigratoire. Cependant, le MHN permet de partager des expériences de résilience et de réussite, ce qui contribue à inspirer et encourager les nouveaux arrivants dans leur parcours d’intégration. »

Le Dr Bruno Okoudowa, chercheur et spécialiste des langues africaines originaire du Gabon, a ensuite partagé son parcours. Il a insisté sur le rôle fondamental de la langue dans la construction de l’identité et de la fierté culturelles.

Avant le repas, le styliste rwandais Rachid Kimonyo a présenté sa collection lors d’un défilé remarqué. Les mannequins ont défilé à trois reprises des créations colorées et originales, chaleureusement applaudies par l’auditoire.

La journée s’est conclue par une période de réseautage et de visite des kiosques, dans une ambiance animée par de la musique africaine. Cette première édition francophone aura permis à plusieurs immigrants de découvrir des ressources locales et de s’inspirer de parcours réussis, tout en renforçant le sentiment d’appartenance à la communauté.

Photo : Les intervenants du CFGT entourent le maire de Brampton. De gauche à droite : Françoise Magunira, Aissa Nauthoo, Estelle Duchon, Patrick Brown, Meryem Taleb et Jocelyne Alexandre (Crédit : journal Le Métropolitain)