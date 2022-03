Abel Maxwell est un artiste occupé ces jours-ci, et particulièrement au cours du dernier mois avec de nombreuses participations lors d’activités organisées dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs (MHN).

Reconnu sur la plateforme artistique internationale, il veut que sa musique inspire les jeunes à croire en eux-mêmes et en leur capacité de faire une différence tout en conservant un regard noble sur l’humanité.

« En février, j’ai été invité à faire beaucoup de conférences dans les écoles de langue française sur le leadership, comment rester résilient durant la pandémie et poursuivre l’excellence », raconte le chanteur et auteur-compositeur. L’artiste présente aux jeunes qu’il rencontre un résumé de son parcours afin de les inspirer à suivre leurs rêves.

« Dans la grande région de Toronto, j’ai participé aux activités du MHN d’Oasis Centre des femmes, du Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara, au festival Festiv’Ébène de SOFIFRAN, et j’ai donné un concert pour le Conseil des organismes francophones de la région de Durham.

M. Maxwell vient aussi de sortir un nouveau single francophone, Adieu, sur lequel il travaillait depuis un an. « J’ai décidé de sortir cette nouvelle chanson le 22 février parce que je trouvais que la date était marquante (22/2/2022). Le titre Adieu est aussi significatif pour moi. Les gens manifestent souvent leur amour avec des fleurs lorsqu’un être cher les quitte. Je veux que les personnes expriment leur amour quand celles qu’elles aiment sont en vie, pas seulement lorsqu’elles s’en vont, lorsqu’elles nous quittent », insiste le chanteur.

Sur un rythme afrobeats, cette chanson est en quelque sorte une continuité de son quatrième album Contradictions sorti en 2020 avec des textes inspirants.

« C’est un style de musique très proche de mes origines et qui sème la joie, ajoute-t-il. Cette musique parle beaucoup aux jeunes et les rejoint plus facilement. » La chanson est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Music, et le vidéoclip sortira le 3 mars.

Autre bonne nouvelle dans l’univers d’Abel Maxwell, il a été invité comme artiste francophone de Toronto à participer au Marché des arts du spectacle d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Ce grand événement bisannuel pour les arts et la culture dans la francophonie internationale se tient du 5 au 12 mars 2022 et accueillera des artistes du monde entier.

« Je suis le seul artiste francophone de l’Ontario à y participer cette année. J’y présenterai un concert le 10 mars. Cette vitrine est une opportunité pour moi de toucher plus de francophones et de créer de nouvelles collaborations à l’international, y compris l’Afrique, de rencontrer de nouveaux diffuseurs, de créer davantage des projets stimulants pour mon auditoire et d’enrichir mon art », conclut M. Maxwell.

Plus près de nous, il donnera un concert virtuel le 8 mars pour le Conseil scolaire Viamonde, le 16 mars en présentiel pour le Centre francophone Hamilton et le 18 mars, en présentiel également, il présentera une conférence-spectacle au Collège Boréal de Toronto.

Pour plus de renseignements, consultez son site au www.abelmaxwell.ca.

PHOTO – Image promotionnelle de la chanson Adieu