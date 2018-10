La Bibliothèque publique de Toronto offre une programmation pour les francophones de tous âges. Les prochaines semaines seront particulièrement riches à cet égard.

Au chapitre des visites d’auteurs, les Torontois pourront rencontrer, le 11 octobre prochain à la succursale de l’hôtel de ville, la poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine et l’écrivain et journaliste Deni Ellis Béchard. La causerie portera sur le racisme, notamment celui à l’endroit des Premières nations, les deux auteurs ayant collaboré à la rédaction d’un essai sur ce thème il y a deux ans.

Le 24 octobre, au même endroit, ce sera au tour de Maryam Madjidi de s’entretenir avec le public. Son premier roman, portant sur la révolution iranienne, a été publié en 2017 et fut couronné d’un prix Goncourt la même année. L’auteure entretiendra l’assistance de son parcours et de son travail.

Ces deux activités débutent à 18 h 30.

Elles ne seront pas les seules dans leur genre puisqu’un partenariat avec l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français permettra à Blaise Ndala de rencontrer le public à la Bibliothèque de référence le 18 octobre. Le 15 novembre, à la succursale Yorkville, ce sera au tour de Didier Leclair. Dans les deux cas, c’est encore une fois à 18 h 30 que les Torontois sont conviés.

Pour ceux que le grand écran séduit davantage que l’imprimé, un autre partenariat leur donnera le goût de faire un tour à la bibliothèque. Grâce au soutien de Cinéfranco, les cinéphiles ont rendez-vous à la Bibliothèque de référence pour le film Noces, qui sera présenté le 5 novembre à 18 h, et le long métrage Illégal, en vedette le 3 décembre à 18 h. À la Bibliothèque centrale de North York, le 24 novembre à 14 h, c’est le film La vache qui sera présenté.

Faute d’avoir l’équipement nécessaire, ce n’est pas tout le monde qui peut s’improviser cinéaste amateur. Mais l’écriture, par contre, est à la portée de tous, à condition de savoir comment s’y prendre pour rédiger un bon texte. C’est pourquoi une série d’ateliers, animés par Anne Forrest-Wilson de l’organisme L’Écriture en mouvement, donnera l’occasion à chacun de perfectionner son art, d’abord à la Bibliothèque centrale de North York les 3, 10 et 17 novembre, puis à la succursale Northern District les 24 novembre et les 8 et 15 décembre.

Quant à ceux qui préfèrent se caller confortablement dans un fauteuil ou dans un lit pour se plonger dans un livre, ils pourront rencontrer d’autres francophones qui partagent leur passion en participant aux clubs de lecture. Les dates et les lieux sont trop nombreux pour être énumérés : où que l’on se trouve dans Toronto, il y a dans les environs un club francophone où l’on peut échanger sur les meilleurs romans.

Qui plus est, la technologie aidant, il n’est même plus nécessaire de quitter le confort du foyer pour profiter de ce que la bibliothèque peut offrir. En effet, la collection numérique est constituée d’une vaste gamme de livres, magazines et films en français auxquels on peut accéder sur internet. Il suffit simplement d’avoir une carte de membre de la bibliothèque pour que celle-ci vienne à nous en un « clic ».

Tout un programme automnal, donc, pour les francophones de Toronto qui auraient tort de se priver de cette extraordinaire ressource qu’est la Bibliothèque publique!