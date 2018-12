Le 12 décembre dernier, le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) conviait ses partenaires et les divers représentants de la francophonie du Grand Toronto à son cocktail de fin d’année. Le Centre ontarien des investissements et du commerce, au centre-ville, avait été choisi par les organisateurs pour y tenir ce rassemblement de marque dans une ambiance amicale et décontractée.

« C’est devenu une tradition du temps des Fêtes. C’est une occasion de montrer ce que l’on fait dans la communauté », commente Julien Geremie, directeur général adjoint du CCO. L’organisme se divise en trois branches, chacune étant responsable d’une portion du territoire ontarien. Des activités de fin d’année ont lieu ça et là mais le cocktail est propre à Toronto où le CCO dispose d’un bureau depuis 2015.

Au moins 50 personnes étaient présentes à cette soirée. Quiconque aurait pu y reconnaître des personnalités qui font régulièrement la manchette des médias locaux de langue française. Des francophones d’horizons divers et parmi les plus influents à Toronto étaient sur place mais aussi d’autres venus d’aussi loin que d’Ottawa. L’occasion était belle pour tous et chacun d’échanger, entre deux hors-d’oeuvre, sur ses activités et les plus récentes nouvelles qui ne manquaient pas, les dernières semaines de 2018 ayant été plutôt mouvementées pour la francophonie ontarienne.

Pour le CCO, il s’agissait aussi d’un moment idéal pour se faire mieux connaître. Quoique, après plus d’un demi-siècle d’existence, il s’en trouve peu pour ne pas avoir entendu parler de cet organisme qui dispose d’un des plus importants réseaux de contacts dans la province. Ayant pour mandat de promouvoir, développer et soutenir les coopératives et les entreprises sociales, le CCO, à sa façon, contribue année après année à dynamiser l’économie ontarienne.

Un cocktail n’était donc pas de trop pour, littéralement, lever son verre aux réalisations des 12 derniers mois et par la même occasion remercier tous ceux avec qui le CCO entretient des liens dans le cadre de ses activités.

PHOTO : Une cinquantaine de personnes étaient présentes.