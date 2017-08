Le groupe Amélie et les Singes bleus (ALSB) va distiller sa bonne humeur au Jardin botanique de Toronto, le 31 août, en clôturant les Edward Summer Music Series. Unique concert en français de la programmation il se déroulera dans la cour adjacente à la grange historique Edwards Gardens (entrée libre).

Le groupe jouera les titres qui ont fait son succès tels Avec toi, Je tombe ou Comment le dire, mais aussi et surtout les morceaux de son dernier opus, Entre nous, sorti en 2016, avec lequel Rizaldo Padilla (guitariste et cofondateur), Amélie Lefebvre (chant), Beth Washburn (cuivres), Rachel Melas (contrebasse) et Tim Shia (batteur et dernière recrue) ont opéré une réelle évolution créative.

« Cet album marque une volonté de notre part d’aller de plus en plus vers des compositions originales, explique Amélie Lefebvre qui a rejoint le groupe en 2008. On le faisait déjà un peu mais cette fois, on a mis beaucoup d’énergie là-dedans. Rizaldo et Beth se sont partagé l’essentiel du travail, puis chacun a apporté sa sensibilité, que ce soit dans les arrangements ou les textes. »

ALSB n’en délaisse pas moins sa marque de fabrique : la reprise de chansons françaises populaires à sa manière. « On s’amuse dans cet univers cabaret-jazz, parfois rock. Faire découvrir aux plus jeunes de vieux titres en dépoussiérant le rythme et les accords nous plaît beaucoup. On essaie de trouver des chemins, parfois tortueux, mais sans trop s’égarer. »

La recette, qui suscite l’intérêt d’un public intergénérationnel, s’apparente à un réel antidote culturel en milieu linguistique minoritaire. Les Franco-Torontois ne laissent cependant personne au bord de la route : « On ne va pas changer nos chansons parce qu’on se produit devant un public anglophone. On reste nous-mêmes en plaisantant dans les deux langues entre chaque morceau pour entraîner tout le monde dans notre univers », indique la chanteuse.

Des histoires tantôt légères comme Café à la crème, tantôt sérieuses, tantôt encore surgies du passé chantées avec beaucoup d’énergie. « C’est un mélange qui me correspond. Je suis contente de pouvoir partager le plaisir de la musique avec un groupe inspiré par les mêmes influences que moi », sourit la lauréate du prix Trille Or dans la catégorie Coup de cœur des médias. « 2017 est une année musicale fantastique entre la Franco-Fête avec la communauté, les festivités du 150e devant un public multiculturel à l’image de notre pays, ainsi que la reconnaissance de l’industrie et ce prix Trille Or. Cela nous pousse à continuer sur ce chemin. »

Photo : le groupe Amélie et les Singes bleus prépare un clip vidéo pour cet automne.