Les murs du Fox & Fiddle de la rue Wellesley résonnaient des chansons de Céline Dion et d’Édith Piaf le jeudi 8 septembre.

L’auteure A. M. Matte avait donné rendez-vous aux membres de la communauté francophone à l’occasion d’une collecte de fonds pour soutenir la pièce de l’écrivaine, Les Murs ont des yeux.

« C’est une pièce qui permet d’avoir une conversation sur la violence »

Inspirée par la campagne de sensibilisation Voisin-es, Ami-es et Familles, A.M. Matte a écrit cette pièce pour explorer le fait de la violence conjugale alors qu’elle était responsable du dossier de la prévention de la violence faite aux femmes, en poste à la Condition féminine.

« C’est une pièce qui permet d’avoir une conversation sur la violence. Elle permet de savoir comment la prévenir et comment réagir », explique l’auteure.

La pièce a remporté le Prix O’Neill-Karch en 2008, un prix d’écriture dramatique provincial et si A. M. Matte ne veut pas dévoiler trop des secrets de la pièce, l’écrivaine raconte comment elle a imaginé cette œuvre théâtrale.

« Je ne voulais pas traiter de la violence conjugale n’importe comment. Dans ce cas, la maison est le témoin de cette violence », dit-elle.

Soutenir une tournée à Barrie et Penetanguishene

Appuyée par un partenariat à Toronto avec l’organisme francophone Oasis Centre des femmes, dédié aux femmes touchées par la violence, et bénéficiant d’une subvention du Conseil des arts de l’Ontario pour organiser une tournée à Barrie et Penetanguishene, l’équipe des Murs ont des yeux a maintenant besoin de l’appui du reste de la communauté pour soutenir la tournée et encadrer la production qui met en scène cinq comédiens.

Accompagnée de la metteur en scène Magalie R. Bazinet, impliquée également dans un art à conscience sociale, les deux jeunes femmes avaient organisé un encan silencieux pour inviter les participants à investir dans leur projet.

« Je pense que les gens qui vont venir chanter avec nous sont aussi ceux qui viendraient voir la pièce », explique A.M. Matte avant d’ajouter en souriant « mais le karaoké c’est aussi parce que ça me tentait de chanter mal ».

Laurence Stenvot