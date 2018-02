Lors de leur assemblée générale annuelle du 27 janvier 2018, les conseillers scolaires de l’ACÉPO ont réitéré leur confiance en Denis Chartrand et Jean-François L’Heureux pour la présidence et la vice-présidence de l’association et ont pris connaissance du rapport annuel 2017 de l’association.

« Notre équipe est efficace et sous le leadership de sa nouvelle directrice générale, nous irons encore plus loin dans la promotion et la défense de l’éducation laïque de langue française », a déclaré Denis Chartrand.

Denis Chartrand est conseiller scolaire au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, dont il a été président pendant 11 ans et vice-président pendant 5 ans. Jean-François L’Heureux, quant à lui, est conseiller scolaire depuis 2010 et est le président du Conseil scolaire Viamonde.

« En cette année de 20e anniversaire de l’ACÉPO, nous voulons partager les succès des écoles laïques francophones et bâtir pour assurer que les droits des élèves francophones soient toujours respectés », a annoncé M. L’Heureux.

Le rapport annuel de l’ACÉPO fait état des priorités et initiatives de l’association et rappelle l’importance, 20 ans après la création des conseils scolaires publics de langue française, que tous les élèves francophones aient accès à une école laïque de langue française, peu importe où ils habitent en Ontario.

PHOTO: Denis Chartrand et Jean-François L’Heureux

SOURCE: ACÉPO