Richard Caumartin

Une trentaine de personnes se sont réunies le 28 juin à l’Alliance française de Toronto pour participer à la 17e assemblée générale annuelle de Francophonie en Fête (FF), le festival automnal qui présente des prestations d’artistes franco-ontariens établis et émergents et met en valeur les musiciens issus de l’immigration franco-torontoise.

D’entrée de jeu, le président de l’organisme a remercié les participants et son équipe pour une année des plus satisfaisantes. « Quelle incroyable année pour Francophonie en Fête! Notre vision demeure inchangée par son leadership à créer des événements de plus en plus d’envergure sur la scène francophone. Finalement nous sommes sorties de la pandémie et nous avons eu l’opportunité de revoir notre public fidèle à nos spectacles, constate Lawrence St-Onge.

« Je suis fière de l’équipe de Francophonie en Fête qui a su s’adapter et innover afin de répondre aux besoins des francophiles. L’année 2022 marque une étape importante dans la qualité des artistes et des spectacles autant au Bentway que dans les salles. Pour rester fidèles à notre vision, nous prévoyons de relancer le programme jeunesse dans les écoles avec une nouvelle formule qui pourra s’adapter aux besoins de chaque conseil scolaire et de leurs étudiants. »

Le directeur général de l’organisme, Jacques Charrette, est revenu sur la programmation 2022 dans son rapport. La 17e édition du festival de musique a été présenté du 15 au 18 septembre dernier, à la Mezzanine Timber au Bentway, avec scène et estrade extérieures couvertes par le Gardiner. Il y avait aussi une terrasse aménagée pour servir bières et cidres.

« Pendant quatre jours, nous avons présenté 26 spectacles diversifiés gratuits au Bentway, indique M. Charette. Les rythmes de la francophonie sous toutes ses formes ont été proposés avec des artistes représentant l’étendue de la diversité multiculturelle franco-ontarienne, et certains originaires d’Afrique, d’Haïti et des Antilles. De plus, nous avons présenté, le 25 septembre au Carrot Common Green Roof, une série de spectacle pour enfants. »

En ce qui a trait au rapport financier, FF a accumulé un déficit de plus de 27 000 $ causé majoritairement « par une inflation non contrôlée et des subventions prévues des mois d’avance qui n’ont pas pu être ajustées aux taux d’inflation, ce qui a occasionné un doublement des coûts dans les locations d’équipement technique et un triplement des coûts dans le cachet des artistes, l’hébergement et les transports », confirme le rapport pour l’année financière se terminant le 28 février 2023.

Pour son édition 2023, le Festival a commencé en mars avec le spectacle de la Compagnie Créole, et se poursuivra avec les spectacles gratuits offerts les 15, 16 et 17 septembre au Bentway, et le 24 septembre au Carrot Common. Des artistes tels que Vincent Bishop, Selamawit Gebru, Philippe Flahaut, Kaabi Kouyaté, Joanne Morra, Le R Premier, Fred Boutin, Jah Nissi, Les Rats d’Swompe, Abel Maxwell et Mimi O’Bonsawin seront de la partie.

L’événement culminera le 29 septembre avec Fred Pellerin sur la scène du Paradise Theatre et le lendemain, au même endroit, Daniel Bélanger viendra chanter ses plus grands succès et quelques nouveautés. Un rendez-vous musical annuel qui a pris une place importante dans le cœur de la francophonie torontoise depuis quelques années.

Photo: Le nouveau CA de Francophonie en fête. De gauche à droite: (derrière) Jacques Charette, Roger Akre et Lawrence Saint-Onge; (devant) Michel Lagacé, Annabelle Sarzana, Kipeline Maceus et Adolphe Fougère.