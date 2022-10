La Communauté du Trille blanc (CTB) a procédé, le 25 septembre, au lever du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville d’Aurora en présence du maire Tom Mrakas, de Leah Taylor Roy, députée fédérale libérale Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, ainsi que Dawn Gallagher Murphy, députée PC de Newmarket Aurora.



« Notre projet de résidences pour les francophones et francophiles de 55 ans et plus pour la région de York a des ailes », a déclaré Jean Bouchard, président de la CTB.

« Notre rêve des débuts est devenu le rêve de toute une communauté et c’est pour cette raison que nous parlons maintenant du Village francophone. Il y aura bien sûr des résidences pour personnes âgées avec un continuum de services de santé, des espaces commerciaux et culturels, des espaces à bureaux pour nos associations, une garderie francophone, des sentiers et terrains de jeux et sûrement une pâtisserie française où l’on pourra se rencontrer pour un café. Le Village prendra aussi des accents francophones avec des noms de rues comme ceux de « Gisèle Lalonde » et « Mariette Carrier-Fraser » afin de commémorer ceux et celles qui ont marqué le développement de notre communauté. »



Les représentants politiques ont tour à tour livré leur message, confirmant la pertinence et l’importance du projet de la Communauté du Trille blanc.



La députée libérale fédérale, Leah Taylor Roy était fière de livrer son discours dans les deux langues officielles. « Il est important de reconnaître ce que fait notre gouvernement pour assurer les droits linguistiques de notre minorité linguistique », déclarait-elle, en français.



Pour sa part, Dawn Gallagher Murphy n’a pas hésité à parler de sa proximité avec les francophones de sa circonscription : « J’ai rencontré beaucoup de francophones ici aujourd’hui et je veux remercier la Communauté du Trille blanc car vous êtes vraiment une famille et vous m’acceptez comme un membre de votre famille et je tiens à vous remercier pour cela. La présence du drapeau franco-ontarien en face de l’hôtel de ville d’Aurora en tant qu’emblème officiel de l’Ontario témoigne avec éloquence du fait que vos rêves, vos espoirs et votre dynamisme exceptionnels flottent avec ceux de toute la province. »



Le maire Tom Mrakas a clôturé, en anglais, les discours officiels, en soulignant l’engagement de la Communauté du Trille blanc envers les francophones de la région de York et de la province. De plus, il a indiqué que la CTB pouvait compter sur la ville d’Aurora pour contribuer à réaliser son rêve.



Jean Bouchard, a profité du moment pour offrir une brève mise à jour sur l’évolution du Village francophone. « Juste hier, les membres du conseil d’administration (CA) de la CTB ont tenu une rencontre de planification afin de travailler le plan d’affaires pour la réalisation de notre campagne de financement. Je tiens à souligner le travail immense et le dévouement des membres de notre CA. Nous prenons position pour acheter un terrain (…) et vous en aurez des nouvelles lorsque cette étape importante de la réalisation de notre projet deviendra réalité. »



Une cinquantaine de personnes de la région de York assistaient à l’événement et c’est avec grande fierté qu’elles ont chanté Notre Place de Paul Demers pour marquer le lever du drapeau fait conjointement par les dignitaires présents. Parmi eux, Charles Beer, ancien ministre responsable des Affaires francophones, et des représentants de l’AFRY, de la FARFO et de la Mission catholique Saint-Frère-André.

Source : Communauté du Trille blanc

Photo : CTB