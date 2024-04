Richard Caumartin

C’était au tour de l’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (ACIH) d’accueillir les membres des autres groupes culturels de la région à la salle paroissiale Notre-Dame du Perpétuel-Secours le samedi 13 avril. Il s’agissait d’une autre soirée culturelle et sociale initiée par les Communautés francophones accueillantes (CFA) pour promouvoir les divers groupes ethnoculturels de Hamilton.

Dans son mot de bienvenue, le président de l’ACIH, Abou Traoré, a remercié les familles des communautés congolaise, rwandaise et ivoirienne pour leur présence, et le Centre francophone Hamilton, commanditaire de l’événement. Puis, il a cédé la parole à Ghayt El Gouach, agent de projet des CFA.

« Ce soir, nous vous présentons une programmation riche en couleur où nous avons l’opportunité de découvrir des performances artistiques qui reflètent la vivacité de notre culture. Nous sommes fiers de vous accueillir dans un espace où le partage, la convivialité et la fierté de nos origines sont à l’honneur, et où nous pourrons tisser des liens et mettre en évidence notre héritage culturel », énonce M. El Gouach.

Un buffet de mets traditionnels ivoiriens a été offert pendant que le DJ faisait jouer des chansons aux rythmes des communautés africaines. L’ambiance était à la fête. Après le repas, des danseuses congolaises ont monté sur scène pour quelques prestations, suivies de danses culturelles du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.

Les participants ont beaucoup apprécié la performance du groupe de jeunes Camerounais qui, avec beaucoup d’énergie, ont démontré leurs talents artistiques et entraînant d’autres danseurs à se joindre à eux. La programmation s’est achevée sur la piste de danse avec la musique entraînante du DJ.