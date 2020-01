Le Musée royal de l’Ontario (ROM) sera la seule étape canadienne de la tournée internationale de Winnie l’ourson : l’univers d’un classique, une exposition qui célèbre l’univers magique de l’un des personnages préférés de la littérature de tous les temps. À l’affiche au ROM du 7 mars au 3 août 2020 et présentée par le Victoria and Albert Museum de Londres, cette exposition se penche sur les origines, la création et l’héritage impérissable de ce classique d’A.A. Milne (1882-1956), illustré par E.H. Shepard (1879-1976).

« Nous sommes ravis de présenter au ROM Winnie l’ourson : l’univers d’un classique, qui célèbre le côté ludique de l’art, de la culture et de la nature, affirme Josh Basseches, directeur général du ROM. Cette exposition ne se contentera pas de captiver l’imagination de nos jeunes visiteurs, elle enchantera aussi des générations entières de familles qui ont grandi avec Winnie l’ourson et ses amis. L’exposition du ROM braque aussi les projecteurs sur une page d’histoire canadienne d’importance internationale en soulignant le contexte de l’ascension fulgurante de Winnie l’ourson et en faisant mieux connaître les origines canadiennes de ces personnages et leur héritage impérissable. »

Winnie l’ourson : l’univers d’un classique nous fait découvrir les gens et les liens réels qui ont inspiré le personnage et son univers imaginaire. Les visiteurs pourront voir sous un jour nouveau la collaboration créative de Milne et Shepard en explorant le style narratif unique de Milne et l’originalité de la langue employée, combinés aux illustrations emblématiques de Shepard. Sans parler des nombreuses leçons de vie qu’offrent les livres de Winnie l’ourson, qui ont résisté à l’épreuve du temps dans des familles du monde entier.

Cette exposition occupe une place particulière au Canada. L’épopée canadienne de Winnie l’ourson commence avec Harry Colebourn, un vétérinaire canadien qui avait acheté une petite ourse noire à un trappeur de White River, en Ontario, et l’avait nommée Winnie en l’honneur de sa ville natale de Winnipeg. M. Colebourn l’avait d’ailleurs emmenée avec lui en Angleterre au début de la Première Guerre mondiale. Lorsqu’il avait été déployé en France, il l’avait confiée aux bons soins du zoo de Londres, puis lui en fait don après la guerre. Le jeune Christopher Robin Milne s’était tellement entiché de Winnie qu’il avait baptisé ainsi son ourson en peluche préféré et obligé son père à l’emmener très souvent au zoo pour voir sa pensionnaire. Inspiré par l’amour que portait son fils à Winnie, A.A. Milne a créé le personnage de Winnie l’ourson pour ses lecteurs dans son recueil de poèmes When We Were Very Young (1924) et plus tard, dans son œuvre la plus célèbre, Winnie l’ourson (1926).

Les quelque 200 objets présentés dans l’exposition proviennent principalement du Victoria and Albert Museum, de la société Walt Disney, d’Egmont Publishing, du Shepard Trust et de l’University of Surrey. Ils couvrent 90 ans d’histoire, de 1920 à aujourd’hui. On y retrouve des illustrations et épreuves originales, les premières éditions de l’ouvrage, des lettres, photos, dessins, céramiques et articles de mode qui ont une chose en commun : l’ourson préféré des enfants et ses amis Christophe Robin, Hi-han, Kangou, Petit Rou, Hibou, Cochonnet, Lapin et Tigrou. Chez les francophones, les amis de Winnie l’ourson sont plus connus sous les noms que leur ont donnés les films de Walt Disney : Jean-Christophe, Bourriquet, Grand Gourou, Petit Gourou, Porcinet, Coco Lapin et Tigrou.

En vedette dans l’exposition :

Premiers dessins de Winnie l’ourson par Shepard, s’inspirant des véritables jouets de Christopher, le fils de Milne, et croquis originaux de la forêt dans l’histoire.

Plus de 80 dessins originaux des quatre livres de Winnie l’ourson publiés par Shepard, exécutés au crayon ou à la plume et à l’encre, dont quelques illustrations très connues.

Reproductions des peluches de Christopher Robin Milne ayant inspiré les personnages des histoires de Winnie l’ourson.

Souvenirs des 90 ans d’histoire de Winnie l’ourson, dont des peluches des années 1930, un jeu de lego et des estampes tirées de la satire Wookiee the Chew.

Une lettre manuscrite de Milne adressée à Shepard en 1926 et des photos de la famille de l’écrivain.

L’exposition Winnie l’ourson : l’univers d’un classique exige l’achat d’un billet séparé. Consultez rom.ca/fr pour connaître les heures d’ouverture et les tarifs.

