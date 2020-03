Le fait est bien connu : en juin 2001, l’Assemblée législative reconnaissait le drapeau franco-ontarien comme symbole de la communauté francophone. Dans la foulée de sa création en 1975, l’usage de cet emblème s’était généralisé de façon non officielle et ce geste politique important a consolidé la place qu’il occupe dans le cœur des Franco-Ontariens.

Natalia Kusendova

Depuis ce jour historique, il a souvent été suggéré d’élever ce drapeau au statut de symbole de la province. Ce vœu est désormais devenu réalité : le 12 mars 2020 est devenu à son tour une date historique alors que la députée de Mississauga Centre, Natalia Kusendova, a déposé un projet de loi d’intérêt privé visant à faire du drapeau franco-ontarien un des symboles officiels de la province au même titre que la trille, le huard et le tartan. L’Assemblée législative a avalisé cette idée et le célèbre étendard vert et blanc, qui rappelle le parcours et la culture des francophones, est désormais un symbole de l’Ontario, ce qui illustre bien la contribution considérable des Franco-Ontariens de toutes origines au dynamisme de cette province.

Avant d’entrer en chambre pour y déposer son projet de loi, Mme Kusendova a reçu, à Queen’s Park, diverses personnalités de la communauté francophone pour leur annoncer ses intentions et marquer le coup d’envoi des célébrations de la Semaine de la Francophonie.

Natalia Kusendova est non seulement francophile, mais parle un excellent français, une langue qu’elle a d’ailleurs apprise avant de se familiariser à l’anglais. Comme elle l’a expliqué à l’assistance, le fait français est non seulement une composante de l’histoire et de l’identité de l’Ontario, mais c’est aussi un atout et c’est ce qui lui a permis de s’intégrer dans la société ontarienne.

Elle n’était pas la seule députée sur place. Son collègue, Michael Tibollo, ministre associé délégué au dossier de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances, a expliqué en quelques mots la nécessité de tenir compte des besoins des francophones dans les politiques du gouvernement. France Gélinas, députée de Nickel Belt, a rappelé comment le drapeau imaginé par Gaétan Gervais avait suscité l’enthousiasme dès sa création. Gila Martow, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, a de son côté souligné combien les occasions de parler la langue de Molière sont précieuses pour les francophiles, en particulier dans la région de Toronto où il n’y a pas une concentration géographique de francophones comme c’est le cas dans certains villages du Nord et de l’Est.

Carol Jolin, président de l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario, a souligné que 2020 marque le 50e anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie. Il a également félicité Mme Kusendova pour son engagement constant à l’endroit du fait français en Ontario.

Voilà plusieurs années que les Franco-Ontariens sont introduits dès leur plus jeune âge à la valeur de leur drapeau. En faisant de celui-ci un symbole officiel de la province, l’Assemblée législative consacre sa valeur pour l’ensemble de la population.

PHOTO: Des personnalités politiques et du milieu communautaire ont célébré ce projet de loi qui fait de l’étendard vert et blanc un emblème de l’Ontario.