L’Association des francophones de la région de York (AFRY) a le plaisir de vous annoncer la tenue de sa soirée de reconnaissance sous le thème d’un bal masqué qui aura lieu le 15 novembre prochain de 19 h à 23 h à Oakview Terrace (13256, rue Leslie, Richmond Hill).

À l’instar du gala de reconnaissance 2018, cet évènement, qui aura lieu dans une ambiance chic et glamour, a pour objectif de mettre en lumière les efforts fournis par différents individus afin de mettre en avant le développement de notre belle communauté francophone. L’activité a également pour objectif de nous permettre de célébrer tous ensemble les succès de notre communauté et de partager des moments mémorables avec une soirée dansante enlevante animée par nul autre que DJ Unpier.

Dans le cadre de cette soirée, la communauté a aussi son mot à dire par l’entremise du Prix Beaudoin, qui reconnaît l’engagement, la persévérance et la contribution significative d’un individu au rayonnement de la communauté. En effet, pour ce prix, la nomination des candidats était laissée à l’initiative du public.

« Les membres de notre communauté sont des personnes engagées et qui ont à cœur leur francophonie. Les membres du jury auront un travail difficile à faire, car je suis certaine que les candidats sont excellents. J’ai bien hâte de découvrir le gagnant et de vivre ce moment avec la communauté », a affirmé Nadia Martins, directrice générale de l’AFRY.

En somme, le vendredi 15 novembre prochain, la région de York célébrera, d’une part, l’engagement bienveillant de la communauté à travers leur implication au programme bénévole SAJA et remettra, d’autre part, le premier Prix Beaudoin. Suite à la remise de prix, les invités pourront enflammer la scène pour une soirée dansante remplie de plaisir et de rires avec DJ Unpier. L’évènement est ouvert à tous et les billets (25 $) sont disponibles dès maintenant sur : https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-de-reconnaissance-73691123133.

SOURCE : AFRY

PHOTO : Le gala de reconnaissance de l’an dernier avait été un beau succès.