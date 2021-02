La Chandeleur, ou une fête similaire qui rejoint les mêmes thèmes de fertilité est célébrée au début du mois de février dans plusieurs pays du monde. Il faut croire que les humains avaient besoin d’un peu de lumière et d’espoir durant les longs mois d’hiver d’antan. Même si la fête est descendante de traditions païennes, beaucoup de Canadiens la célèbrent par habitude ou comme excellente excuse de manger des crêpes. Les Nord-Américains ont même pu trouver d’autres significations à entortiller autour de la date.

Le 2 février, la Chandeleur amène protection et prospérité en célébrant le retour de la lumière. Les récits datent son apparition au Ve siècle. L’origine chrétienne de la fête commémore la présentation de Jésus 40 jours après sa naissance et la reconnaissance du fait que Jésus est la lumière qui saura guider et éclairer les peuples païens. Aussi appelée la fête des chandelles, cette métaphore de lumière veille contre le mal et illumine vers l’abondance.

Certains croient que c’est la Chandeleur qui aurait remplacé les Lupercales, une très ancienne tradition de purification et de fécondité observée à Rome, où les hommes tuaient des chèvres pour en porter leur fourrure et fouetter la paume des femmes avec. Ces douleurs étaient censées assurer un accouchement réussi et une fécondité renouvelée.

Alors, pourquoi en venir aux crêpes après des pratiques de fécondité? Encore une fois, c’est un retour à la lumière bienveillante qui écarte le mal. La gourmandise ronde et dorée rappelle l’astre jaune qui éclaire la terre et assure récolte et vie. Avant qu’elle ne soit retournée sur la poêle, la pâte froide a l’allure de la lune, le yin au yang du soleil, une représentation de l’hiver endormi. Puis la crêpe est retournée, le soleil est finalement de retour et brille de mille feux. Il est aussi raconté que le pape Gélase 1er aurait offert des galettes aux pèlerins lors de leur arrivée à Rome.

Au sein des paysans, il était primordial de faire des crêpes lors de la Chandeleur comme offrande aux dieux pour de bonnes récoltes de blé. La première crêpe était retournée en l’air avec la poêle dans la main droite, et avec une pièce d’or dans la main gauche.

Au Mexique, la Chandeleur, connue sous le nom de La Candelaria, est une journée fériée à travers le pays, célébrée autant par des festivités rythmées que par des démonstrations sacrées. Les Mexicains dégustent des tamales sucrées ou salées. Parmi les marchands de rue, une panoplie de vêtements de poupée font leur apparition, car il est coutume d’habiller une poupée Jésus et de la faire bénir par un prêtre.

De nos jours, les Amériques popularisent la fête sous le nom de Jour de la marmotte ou Groundhog Day en anglais. Similaire au retour à la lumière et la presque fin de l’hiver que représente la Chandeleur, le Jour de la marmotte est sensé prédire la longueur du reste de l’hiver selon l’apparition, ou non, d’une marmotte. Que ce soit la Chandeleur ou le Jour de la marmotte, il est clair que les gens en avaient assez de l’hiver et voulaient le retour rapide du printemps fertile.

