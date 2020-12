Le 24 novembre dernier à Ottawa, Réseau Ontario dévoilait laprogrammation de la prochaine édition de Contact ontarois, doyen des marchés du spectacle, qui se tiendravirtuellement du 13 au 15 janvier prochain. Les participants de partout au Canada et à l’international auront la chancede visionner 15 vitrines de spectacles et 10 présentations éclair, toutes disciplines artistiques confondues. Ilspourront également assister à des conférences uniques ainsi que participer à la salle contact virtuelle et fairedu réseautage.

Plus de 120 artistes ont déposé leur candidature pour participer à cette édition numérique de Contact ontarois. Au total, 25 artistes des arts de la scène auront la chance de montrer leur talent en janvier lors des différentes vitrines. L’événement Contact ontarois rassemble une programmation d’artistes francophones en provenance de partout à travers le Canada dans laquelle il y aura cette année 10 artistes franco-ontariens.

Réseau Ontario célébrera la clôture de l’édition virtuelle en collaboration avec le Centre national des Arts et, grâce à l’appui financier de l’ACFO Ottawa et son programme Ottawa bilingue, de Patrimoine canadien et du Conseil des arts de l’Ontario. Il s’agit d’un spectacle musical mettant en avant huit artistes représentant la diversité de l’identité canadienne.

Il sera aussi possible de suivre tout l’événement, sa programmation et en apprendre davantage sur chacun des artistes en vitrine grâce à une nouvelle application qui sera officiellement lancée ce mois-ci. Finalement, les vitrines seront diffusées et accessibles aux participants et délégués grâce à la plateforme Swapcard. Les inscriptions à l’événement débuteront également au mois de décembre.

Les Vitrines préenregistrées seront présentées du 13 au 15 janvier. Réseau Ontario invite les participants et délégués à découvrir les artistes dans la formule vitrine, un extrait de 20 minutes de spectacle suivi d’une entrevue avec l’artiste.

Plusieurs Franco-Ontariens défileront tels que Créations in Vivo, LeFloFranco, les Rats d’Swompe, Monette, Nacho Jam et Règlement 17. Les performances d’autres artistes provenant des maritimes et du Québec, soit Émilie Landry (N-B), Funk Lion (QC), Heïka (QC), Léa Jarry (QC), Le Diable à Cinq, Lili-Ann De Francesco (QC), Matiu (QC), Miro (QC) et Simon Daniel (N-B) seront aussi offertes.

Pendant Contact ontarois, 10 artistes auront chacun 10 minutes pour présenter leur offre de spectacle lors des présentations éclair. Ces performances seront divisées en deux blocs. D’abord dans le premier bloc du jeudi 14 janvier : Atlas Géocircus (QC), Chimera Projet (ON), Kristine St-Pierre (ON) et Justin Lacroix (MB), Mission Ouache! avec Marie-Claude Blanchet, David Leblanc et François Morin (QC), La BD, la littérature dessinée par Jean-Philippe Morin (QC).

Puis le vendredi 15 janvier, cinq autres artistes se présenteront : Désirée (QC), Productions Le dernier sacrement / Compagnie de Denis Bouchard (QC), Charlène Blanchette (QC), Abel Maxwell (ON) et Stef Paquette (ON).

C’est donc un rendez-vous du 13 au 15 janvier 2021 pour l’édition virtuelle de Contact ontarois. Pour la programmation complète, visitez le site reseauontario.ca, section Contact ontarois/programmation.

SOURCE – Réseau Ontario

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Abel Maxwell sera l’un des artistes franco-ontariens présenté à Contact ontarois.